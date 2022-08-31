疫下心理健康易失衡　心理學家教調整心態減衝突

新冠疫情持續近三年，很多人內心不安卻無從說起，亦無從著手處理。不少人對心理健康認識不深，認為有情緒病或精神病才需要尋求協助。事實上，與預防疾病一樣，我們都要保持心理在健康狀態。臨床心理學家張傳義博士講解在疫情下，大眾如何可改善心理健康，從而令人際關係更穩妥，而專業支援從中又如何發揮作用。



心理健康不一定與抑鬱、焦慮等情緒病以至思覺失調等精神病有關。「平日過得是否愉快」、「情緒是否穩定」也是心理健康的範疇。（圖片：freepik）

疫情嚴峻 生活多轉變令人無所適從

張博士指疫情對工作、學習和家庭三個範疇的影響更為顯著，亦是心理問題的主要成因。工作方面包括裁員、被逼轉行、收入不穩、工作模式多番轉變等，「在學習方面，面對學習模式的不斷轉換，學生變得無所適從；加上長期無法與老師和同學見面，沒有課外活動及戶外活動的空間，都對學生造成不良影響。」同時間，夫妻和親子關係在疫情下都遭受重創，「長期在家，變相增加衝突機會。」另一方面，情侶長期無法相見，關係面臨重大挑戰。

學習模式不斷轉換令學生無所適從，加上長期無法與老師和同學見面，沒有課外活動及戶外活動的空間，這些都對學生造成不良影響。（圖片：iStock）

不良心態令心理問題累積 「收收埋埋」行為最高危

很多人在面對以上問題時都不懂得採取正確的心態和溝通方式，而形成心理問題。張博士指有兩種心態十分常見，第一類是自責：「這類人凡事傾向自責，例如被裁員時會認為是自己能力不足所致。」第二類是自我價值低，「遇到挫折時經常會想：『全世界都慘，我的苦況根本不值一提』，繼而不正視情緒困擾。」

情緒大起大落固然不是健康的心理狀態，但張博士強調「收收埋埋」的人才最高危。（圖片：goody25）

張博士指將情緒「收收埋埋」最危險，「他們傾向忽視自己的情緒，亦不懂得向外求助，容易忽略心理健康。」他形容心理問題猶如計時炸彈，一旦到達極限便會爆炸，因此一旦出現不良心態時必須要面對。

調節心態建立同理心 體諒是改變的第一步

想改善心理健康，可以「調節心態」。第一步是學習體諒，包括體諒自己和身邊人。「疫情令大家都面臨相似的問題，要體諒自己和身邊人已盡力面對困難。」第二步是尋求協助。張博士表示訴說心聲反而能讓大家都受益。「要明白有些事情並非單靠一人之力能夠改變，而且不要擔心向朋友傾訴、想朋友陪伴這些行為很奇怪。事實上，你身邊的人也需要與你溝通。疫症令人與人的『物理社交距離』變大，因此更加應該把握機會增進與朋友的相處和交流。」疫情減少面對面接觸的機會，容易令人產生孤獨感和不快，因此多與朋友通話有助互相度過難關。

批評屬「非建設性溝通」 易形成惡性循環

另一方面，很多人遇到問題時會以「你做得不夠好」、「你達不到要求」等「非建設性溝通」作開場白。張博士認為這些說話沒有建設性及訊息內容空泛，無法真正讓人了解問題所在，「聽到批評時一般會傾向關上耳朵，變相影響訊息傳遞。」因此批評通常無法令問題得以解決，當問題再現時，便形成惡性循環。

而內在的負面情緒也會增加非建設性溝通出現的頻率，「疫情令人不快，容易以批評方式溝通，進而令對方產生負面情緒，雙方的負面情緒不斷累積，最終影響關係。事實上關係破裂並非由一兩件事而起，而是不斷累積所致。」

批評屬「非建設性溝通」，因為批評所傳達出來的訊息內容空泛，無法真正讓被批評者了解問題所在。（資料圖片）

避免衝突或形成「冷暴力」 盡快處理問題可避免負面情緒累積

有人說一旦出現爭執，應立即離開現場，以免影響關係；亦有說法教人學習放下。但張博士認為兩種做法都較為消極：「避免一時衝突，反而令雙方互不理睬，開始冷戰，而冷暴力是非建設性溝通的一種，雖然不會造成身體上的傷害，卻令關係陷入惡性循環。」根據他的臨床經驗，這個情況在家庭關係和夫妻之間十分常見。

冷暴力是非建設性溝通的一種，雖然不會造成身體上的傷害，卻令關係陷入惡性循環。（圖片：istock）

至於學習放下矛盾，張博士則指這種做法與掩耳盜鈴無異。「以為自己已放下，但其實負面情緒不斷累積，情況猶如將垃圾掃到暗角，不處理最終只會發臭。」他提醒大眾不應讓負面情緒累積，遇到問題最好盡快處理。即使處理過程緩慢，總比不予處理為好。

同時張博士建議以「建設性溝通」取代「非建設性溝通」，例如將批評轉化為關懷、引導和提醒等建設性溝通，讓對方打開心扉，令訊息成功傳遞，有助解決問題。例如在家人發脾氣時，你不用跟著他一起憤怒，反而應該嘗試關心他們的情緒。即使問題未能即時解決，但最重要是沒有破壞人際關係。「建設性溝通尤其適用於改善親子關係，可讓孩子知道父母對自己的行為並非出於指責而是出於關懷。」

將批評轉化為關懷、引導、提醒等建設性溝通。透過關懷，可讓對方打開心扉，用心聆聽，令訊息成功傳遞，有助解決問題。（圖片：Shutterstock）

心理治療適合任何人士 及早調節從而改善心理狀態

心理治療不限於有精神疾病的人，只要感到困擾或心情低落，就可以尋求心理支援，及早介入，「在西方社會定期見心理醫生的做法十分普遍，正如定期找牙醫洗牙有助維持牙齒健康，定期見心理醫生則有助維持心理健康。」。對於不確定自己是否有情緒問題而需要心理治療的人，張博士建議可以留意日常生活和工作表現是否有被影響。「例如平日做任何事都提不起勁、工作時對著電腦會突然想大哭，還有持續失眠、半夜驚醒等情況。」

持續失眠、半夜驚醒等情況都是有情緒問題的症狀。（圖片：istock）

除了情緒低落，張博士指焦慮症狀也不能忽略。經常為種種事情感到憂慮，或過分沉醉於各種有機會發生的壞事，都是焦慮的反應。「很多人會將自己的憂慮和負面情緒隱藏及累積，一旦社會爆發嚴重問題和改變，例如疫情，隱藏的擔憂就會突然放大，變成更嚴重的情緒病。」如果焦慮演變成抑鬱，將更難處理。

心理治療的作用是及早介入，在心理問題還未形成或形成初期時及早處理。治療服務內容包括由心理學家為有需要的人進行心理調整、復修以至重建。除了關注自己的心理狀態，也別忘記身邊的人，當留意到家人、朋友有情緒問題，也可以主動關心，並提議對方嘗試尋求專業的心理支援。

心理治療的作用是作出早期介入（well-being intervention），在心理狀態出現問題的初期及早處理。（圖片：unlazy-mind）

常棣醫務

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