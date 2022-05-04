4輛電動的士今年中試行營運　參與車行料將購比亞迪作試驗

本港的士業界與政府早年曾引入比亞迪電動的士作試驗，不過均失敗告終，大部份電動的士完成試驗計劃後回收或改裝作私家車。環境局今日（4日）表示，新能源運輸基金今年年初已批出四輛電動的士的試驗申請，預計相關電動的士可於年中開始試行營運。



翻查資料，忠誠車行有限公司及文鋒車行有限公司分別獲批出兩部電動的士作試驗。忠誠車行表示，暫時未決定選購的車款，不過市場上只得比亞迪電動的士，故如沒有大變化亦會購入該品牌電動的士作試驗。



環境局︰年內大嶼山及西貢興建10個電動的士專用充電樁

立法會議員鄧家彪書面質詢中問及電動的士配套設施，環境局局長黃錦星回覆指，雖然本港現時暫未有電動的士營運或其專用的充電位，政府正積極就推動的士電動化作準備，包括鼓勵更多電動車供應商引入適合在香港使用的電動的士型號等。

充電設施方面，黃表示，當局正計劃今年於大嶼山及西貢區分階段興建不少於10個電動的士專用的快速充電樁，亦將在新建的公共交通交匯處預留位置設置的士專用充電設施，並正準備在中長線逐步把部分現有的加油站及加氣站，轉型至快速充電站，供不同類型的車輛充電。

黃錦星又稱，新能源運輸基金在今年年初已批出四輛電動的士的試驗申請。當中忠誠車行有限公司為其中一間獲批的車行，該公司執行董事鄭敏怡表示，現時當局批出試驗名額，未決定選購的車款。她又認為，近年趨勢是走向電動車，情況與五、六年前有很大變化；加上近年電動的士性能有進步，續航力亦比以往改善，故決定參與試驗。