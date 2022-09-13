開學｜新學年部份中小學仍招插班生　協恩、喇沙等名校有得申請

全港學校9月1日開學，不過有不少中學及小學仍然在招收插班生，當中包括多間傳統名校，如聖嘉勒女書院、協恩中學及喇沙書院等，小學方面亦有聖保羅書院小學、大角嘴天主教小學（海帆道）等，而油麻地天主教小學會在12月舉行第一次插班考試。



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根據教育局《2021/22學年學生人數統計報告書》，9月中小學生數字較前年10月減少超過2.5萬人，流失率達3.64%，再加上移民潮等種種原因下，學生退學引起「音樂椅效應」，不少學校的收生人數亦大不如前。

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中學多招中二至中四插班生

全港學校9月1日開學，不過有不少中學或小學仍然在招收插班生，當中更包括傳統名校，例如聖嘉勒女書院的官網就顯示現正開放中二至中四的入學申請，而協恩中學亦在網頁中表示本校現正接受2022至2023學年中二至中四插班生的入學申請，喇沙書院則接受學生寄申請信到校申請插班。

油天12月舉行插班考試

小學方面情況則更為激烈，傳統名校聖保羅書院小學的網頁中表示學校現正接受小二至小五插班生入學申請；大角嘴天主教小學（海帆道）亦表示有意申請插班生的家長可帶備其子女之出生證明文件、近照及最近之成績表副本等，到校務處辦理申請插班手續；而油麻地天主教小學亦表示會在12月舉行第一次插班考試，有關詳情容後公佈。

聖嘉勒女書院的有關小學聖嘉勒小學則在網業上表示學校全年接受申請；嘉諾撒聖方濟各學校亦正接受插班生入學申請。

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