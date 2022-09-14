仁立小學小一學生放學一度失蹤　媽媽發文怒斥　校方反駁不盡不實

葵青區名校聖公會仁立小學爆出剛步入校園的小一學生失蹤事。家長群組流傳，一名小一學生周二（13日）疑似在班主任「睇漏眼」的情況下，由本來「保母車隊」排到「自行放學隊」，被老師帶到學校旁的教堂外自行解散，該名小一生最終在區內迷路，獨自站在街上哭泣，由同學家長通報才與媽媽會合。

涉事男生的母親在網上控訴校方的安排，又指學校曾拒絕報警，又引述涉事班主任企圖將責任推諉於兒子「不受控」，自行離開班房，無登上保母車，怒罵該班主任「毫無悔意」、「嬲到爆炸」。

該校副校長陳文輝向《香港01》證實曾發生小一學童走失事件，懷疑他在班主任「啱啱背住佢嗰下，佢就攝咗出嚟。」最終跟着「自行放學隊」的其他學生四散，承認帶隊老師未有發現事件。惟他強調校方發現事件後，已隨即通知家長及通報警民關係組警長，反駁校方拒絕報警的指控，直指家長的控訴內容「不盡不實」，質疑是對涉事班主任「網絡欺凌」。



聖公會仁立小學。（網上圖片）

據涉事家長在群組撰寫的控訴文，指自己就讀聖公會仁立小學一年班的兒子，原本要在周二下午12時40分下課後，排隊乘搭保母車回家，但其班主任李老師卻突然發現，涉事小一學生失去蹤影，又指相隔35分鐘後才致電媽媽通報事件。據該名媽媽引述李老師當時說法，指不知其兒子失蹤的原因，僅稱「學校正在搵緊」，強調學校沒有、亦不建議報警處理。

失蹤學童在學校幾百米外林士德體育館嚎哭

該名媽媽指收到消息後，立即放下工作到學校附近尋找兒子，最終有同學發現其兒子在離學校7分鐘路程、幾百米外的林士德體育館不斷哭泣，形容他「非常驚、又唔識路又唔太識表達，只站在路邊喊。」

該名媽媽引述兒子說法，稱跟着「自行放學隊」的老師走到距離學校兩分鐘路程的基督教信義會天恩堂解散，惟不懂回家的路，也認不到路回校，「唯有亂行」，「記得爸爸媽媽帶過他行落葵芳，所以就自己喊住行落去，行到咁上下唔識路，唯有企喺度喊。」

該媽媽稱，接回兒子後已隨即致電李老師，通知對方已找回小朋友，並批評涉事班主任「完全沒有悔意，企圖推卸責任，一句道歉說話都未有。」但引述對方反指其兒子「太心急」，自行「由班房衝落地下排隊」，該媽媽批評說法「不可思議。」

仁立小學日前舉辦開學禮。(學校網頁圖片)

家長批無老師確認學童掛心口的「放學牌」

該媽媽稱，多番質問下李老師曾指自己一個人無法看顧26名學生，「所以佢幾時唔見都唔知道。」家長又質疑保母車未有點齊人數，亦無老師把關確認學生掛在心口、列明「保母車接送」的「放學牌」，批評學校唯一的補救措施，就是今日起教導小朋友怎樣放學。

副校長：正常情況下不會再三檢查學童的「放學牌」

聖公會仁立小學副校長陳文輝向《香港01》證實有小一生走失事件，亦承認校學童離開課室後，在操場的老師正常情況下不會再三檢查學童的「放學牌」才讓他們離校。

他續指，校方初步調查後，涉事男學童本屬該班第二輪放學的學生，惟在首輪放學曾走出坐位，班主任已隨即要求他返回坐位，「懷疑剛才叫佢返埋位嘅時候，佢又攝咗出嚟，可能老師啱啱背住佢嗰下，佢就攝咗出嚟」，到第二輪放學後，班主任點人數才發現男童已走失，並隨即通報校方。

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學校：曾兵分多路尋人 過去未曾發生事件

陳副校長稱，有老師認出該學童已從「自行放學隊」離開，但已趕不及截停，他隨即安排訓導老師兵分多路尋找學生，同時通報家長和警民關係組警長，而警方亦有致電家長跟進，反駁帖文所言，校方拒絕報警之說。惟他坦言，班主任發現其學生失蹤後，亦很慌張，不排除是溝通出現問題，令學童家長誤解校方的處理手法。

他強調現時安排學童的做法已沿用多年，從未發生失蹤事件，校方已就事件召開兩次危機事故檢討會議，今日會重新教育學生的放學安排外，亦會加強教職員人手看管學童，以避免意外再次發生。

副校長：學童媽媽不斷「爆晒粗口」 網上控訴內容不盡不實

他又指，昨日傍晚已看過該名家長的網上控訴內容，坦言理解家長走失小朋友後有情緒是「人之常情」，故昨午3時許已要求班主任先後在兩位副校長監督下，致電家長道歉，但學童媽媽卻不斷「爆曬粗口」怒罵，班主任已按捺情緒不斷致歉和解釋，強調言辭間並無將責任推諉學童，反指家長「火遮眼」，甚麼都「聽唔入耳」，無法消化班主任的解釋。

陳副校長批評帖文不盡不實，形容是對涉事班主任的「另一件懷疑的網絡欺凌事件」，憂慮教師受事件困擾，校方已不斷安撫她，但強調學校正調查事件，跟進班主任是否大意、跟不上學校的程序，不排除會訓示該教師。

反指涉事學童一家「與常人不同」

他又形容，走失學童的一家都「與常人不同」，「上過或者教過嘅同事，大家都清楚家長自己本身係比較特別啲，哥哥同細佬都係比較特別啲嘅，唔係我哋正常可以想像得到」，惟他稱難以評論走失學童是否有特殊教育需要（SEN）學生，僅指「佢唔係反應好快、好醒目」。