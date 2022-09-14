確診大廈｜增3597幢上榜　沙田區重災　山頂獨立屋、皓畋等上榜

本港新冠確診數字近日稍見回落，衞生署今晚（14日）更新確診大廈名單，過去7日共10,774幢大廈出現確診個案，較昨日（13日）稍減逾100幢。至於昨日新增呈報的確診大廈有3,597幢，包括有新個案或再有個案，沙田區繼續是「重災區」，新增393幢上榜；其次為元朗區及觀塘區，分別有343幢及297幢上榜。



新增確診大廈不乏豪宅、高尚住宅，包括位於山頂柯士甸山道8號的獨立屋The Mount Austin、何文田皓畋、啟德龍譽、灣仔比華利山、天后柏傲山及旺角帝峯．皇殿等。



▼9月14日 部份確診大廈▼



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總計10774幢上榜 沙田第一城佔17幢

根據最新確診大廈名單，共10,774幢上榜，較昨日稍減逾100幢，亦代表該些大廈過去7天曾出現確診者。當中，3,597幢為新增大廈，即昨日有確診個案呈報，數字較昨日稍減逾100幢。沙田區再成「重災區」，共393幢新上榜，遍及多個公屋屋邨及私人屋苑，其中水泉澳邨共14幢上榜、名城共7幢上榜、沙田第一城17幢、富安花園9幢等。

元朗區亦有343幢上榜，僅次於沙田區，為18區之中第二多新增大廈的區份。新上榜大廈中，Grand Yoho、Yoho Town、Park Yoho、Yoho Midtowm合共15幢上榜、尚悅共5幢上榜、嘉湖山莊共23幢上榜、錦綉花園亦有8幢上榜。

▼9月14日 確診大廈全名單▼



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麗港城共17幢上榜 36幢宿舍有患者

至於第三多的區份為觀塘區，有297幢新上榜大廈，包括Peninsula East、翠屏北邨共7幢、麗晶花園共9幢、麗港城共17幢、海傲灣及凱匯等。

至於政府、紀律部隊及學校宿舍方面，昨再有36幢宿舍上榜，包括豐盛街紀律部隊宿舍1座及3座、黃大仙紀律部隊宿舍2座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、香港中文大學聯合書院伯利衡宿舍及香港恒生大學賽馬會住宿書院綠延書院等。

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