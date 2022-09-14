逾五成受訪街道清潔工有熱疾病症狀　環團勞團促保障戶外工作安全

本港今年異常酷熱，酷熱天氣日數接連打破紀錄，天文台亦預測今日（14日）氣溫或高達36度，或再刷新最熱9月紀錄。

環保團體綠色和平與香港天主教勞工事務委員會，今日發表《酷熱天氣對街道清潔和防治蟲鼠隊戶外工友的健康影響》調查，發現逾五成受訪工人，在過去兩個月的酷熱天氣工作時曾出現熱疾病症狀；同時有八成受訪工人期望，當局須訂立具有法律效力的指引，保障工人戶外工作時，減低中暑風險。

兩團體促港府適應氣候變化，增訂針對熱疾病的《職業安全及健康規例》，提高戶外工作者，在酷熱天氣下的工作保障。



（劉夢婷攝）

天主教勞工事務委員會在今年8至9月期間，以問卷 形式，訪問150名街道清潔工人和防治蟲鼠組工人，並實地調查11名工友在酷熱天氣下的工作環境，及所承受的身體影響。調查發現，近九成受訪工人同意或非常同意，過去10年香港天氣越來越熱（98%）；同時有超過六成受訪者認為，熱天對他們工作有很大或非常大影響(66.7%)。

調查亦發現逾半數受訪工人，在過去兩個月酷熱天氣下工作時，曾出現熱疾病症狀（52.7%），包括量眩、呼吸困難、頭痛、體力不支等。

綠色和平與香港天主教勞工事務委員會認為，目前勞工處《職業安全及健康條例》未有就預防中暑，訂定具體安全標準。至於《酷熱環境下工作預防中暑》指引及相關風險評估，亦未足以促使僱主執行預防中暑評估及措施。

大部份受訪工人指僱主未有實施預防熱疾病措施

天主教勞工事務委員會實地觀察及調查發現，大部份受訪工友認為在過去兩個月的酷熱天氣期間，大部分僱主未有實施預防熱疾病的措施。六成工友表示，僱主未有提供闊邊防曬帽(64.6%）；九成受訪工人表示，僱主未有提供便攜式風扇 (90%）。在所有預防熱疾病措施的選項當中，只有「提供足夠飲用水」一項，有近七成(68%)受訪工人稱僱主有提供。

香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊認為，除提供飲用水之外，其他預防中暑措施，僅列於兩份指引之中，法律效力不足以讓僱主遵守，足見立法保障員工免受中暑風險的重要性。