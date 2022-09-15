Crostini全線結業｜消委會暫收33宗投訴 涉款合共逾9萬元
撰文：王潔恩
出版：更新：
連鎖意大利餅店Crostini周二（13日）全線結業。消委會表示，截至今日（15日）下午5時，共接獲33宗涉及Crostini結業的投訴，涉及金額約91,670元。
此外，消委會又指，今年1至8月接獲現金券或禮券的投訴合共有197宗，合共涉379,441元，金額創四年最高。
▼連鎖糕點店Crostini▼
消委會表示，截至今日下午5時，共接獲33宗涉及Crostini 結業的投訴，涉及金額約$91,670。
今年現金券或禮券投訴 金額創四年新高
此外，消委會回覆查詢時表示，在今年1至8月，共接獲197宗涉現金券或禮券的投訴，當中有關「使用期限」的投訴佔最多，達89宗；其次是「延誤/沒有送貨」，共佔38宗。
上述197宗投訴所涉及的金額達379,441元，較2021年的253,900元增49%，亦達四年以來新高。
Crostini結業｜餅卡苦主逾700人 黃家和憂暫緩追租迎食肆倒閉潮Crostini結業｜消委會暫接10宗投訴 海關設專責隊伍跟進Crostini結業｜工會料百員工被欠薪300萬元 勞工處敦促顧主善後Crostini結業｜有人持$2300現金券未用 消委會指苦主有3件事要做Crostini全線結業｜黃光輝2013年創辦最多25間店 半年前削剩15舖