男子企圖走入港鐵站九龍塘路軌　遭駛至列車撞到　送院治理

港鐵早於2011年宣布在東鐵線全線安裝閘門，但一直需等待東鐵過海段通車才能動工，結果至今仍未完成安裝。

據了解，昨日（14日）約下午4時，一名男子於東鐵線九龍塘站企圖走入路軌，被一輛列車撞到，受傷倒地須送院治理。據了解，該男子有精神病紀錄。



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有目擊者《香港01》表示，周三下午目睹一名男子疑跳軌，隨後見到一輛駛至的東鐵線列車撞到，並倒臥至月台上。救護員其後奉召到場，為該名男傷者急救，並送院治理。

港鐵發言人證實，周三（9月14日）約下午3時40分，一名男乘客於九龍塘站月台(東鐵綫往上水方向)和列車碰撞而受傷。閉路電視錄影片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，企圖自行跳入路軌範圍，結果與列車發生碰撞，其後跌倒在月台上。

發言人指，車長隨即停車，職員亦按動緊急掣，停止其他列車進出車站。車務控制中心隨即通知警方及救護到場協助，該名乘客已被送院治理。事件期間，東鐵綫來往上水方向列車服務輕微受阻，並在約10分鐘後回復正常。