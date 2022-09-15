歐家榮稱本地BA.4/5個案或短期見頂 　新冠肺炎仍較流感嚴重

近日新冠肺炎與流感是否相若，在社會引起熱議。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（15日）在疫情記者會強調，至今仍然認為新冠肺炎較流感嚴重，因新冠病毒傳播力較強，病情亦較流感嚴重，且新冠病毒會不停變異。

他指，感染新冠肺炎後會引起長期後遺症，包括「長新冠」，有人康復3至6個月後，仍會氣促、疲倦、頭痛、關節痛或肌肉痛，甚至出現智力功能障礙。相反，流感康復後一般沒有長期後遺症，「所以唔能夠同流感比較。」



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BA.4/5個案上升放緩有機會短期見頂

歐家榮指，現時本港BA.5佔整體個案達70.45%；BA.4則佔9.15%。而BA.2.12.1及BA.2.2，便分別佔約3.7%及16.7%

歐家榮表示，見到BA.4或BA.5在過去數月一直攀升，但上升幅度開始放緩，現已升到較高的水平，有機會短期內見頂。

參考8月初的數據，在8月2日至15日期間，BA.4或BA.5佔整體個案的比例，升幅高達240%；而在8月16日至29日，兩星期間再上升121%；在最近兩周，即8月30日至9月12日， 升幅只增32.4%。

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不能以兩三個月數據作比較

歐家榮在記者會上，主動提及新冠肺炎與流感的分別。從今年初第五波疫情爆發至今，本港共近157萬人染疫，超過9,500人死亡，平均病死率約0.6%；而歷年季節性流感的平均死亡率，則約0.1%。

對於有指政府應排除第五波初期疫情最嚴重的死亡數字，即應以今年5月至今約0.1%的死亡率作比較。歐家榮認為此比較方式並不恰當，他解釋，一直無科學實證支持現時流行的BA.4或BA.5較之前流行的Omicron病毒株輕微，故倘只抽取其中一個時段的數據，質疑可能存在誤導性。

歐認為，5月後的死亡數字下降，正是因政府採取各項防疫措施，最主要包括提升疫苗接種率等，「所以唔能夠用兩三個月嘅數據，去比較兩種病毒嘅嚴重程度。」

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社交距離措施可防流感 但未能防新冠

歐家榮強調，新冠病毒的傳播力較流感強，特別是Omicron病毒，即時繁殖率在高峰時可達到5，「一定較流感高。」現時各項的社交距離措施，在過去兩三年已可完全預防流感，但卻未能預防新冠肺炎，包括Omicron，證明其傳播力相當強，感染數字亦高於流感，「當感染數字越高，自然出現死亡數字亦相應提升。」

病情肯定較流感嚴重

歐又提到，新冠肺炎的病情「肯定較流感嚴重」，特別是一老一幼、沒有接種或未完成接種的人士。他重申，第五波錄逾9,500宗死亡個案，當中8宗涉及小朋友。相反，若對比2015年至2019年的流感數據，每年死亡數字介乎在211至812宗間，「所以新冠數字高好多倍。」流感引致兒童的死亡數字亦較低，大概每年約1至5宗。

他引述港大數據，指0至11歲的新冠入院兒童，出現神經系統的併發症高達15%；而流感只得8.4%。在哮吼症方面，感染新冠的入院兒童為5.3%，流感只得1.9%。長者方面，新冠肺炎的病死率很高，未打針、80歲或以上當中，整體病死率高達8.46%。