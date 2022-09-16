李宇軒等認勾結外國勢力　將待黎智英案審結後判刑　暫押後至1月

曾涉潛逃被內地公安截獲，屬「12港人」之一的李宇軒，他被押返香港後，與律師助理陳梓華早前承認串謀黎智英及「攬炒巴」劉祖迪等人勾結外國勢力，一直未作求情及判刑，案件今(16日)在高等法院再提訊，法官李運騰表示想待涉案被告黎智英的案件審結後才判刑，故將2人的案件押後至明年1月12日再提訊。黎案已定於今年12月開審，料明年1月將會審結。



兩名被告：陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。兩人被控的串謀協助罪犯、無牌管有彈藥罪則獲留在法庭存檔，不予起訴。

黎智英亦涉勾結外國勢力等罪名被控，案件已排期於12月1日開審，料需審訊20天。

案件編號：HCCC147/2021