食安中心檢市面100款三文治　一款滑蛋治總菌數偏高屬不滿意水平

食環署食物安全中心今（16日）公布一項三文治微生物質素風險評估研究， 測試100 個含高風險配料，如雞蛋、芝士、火腿、新鮮蔬果的三文治樣本，發現全部樣本的致病菌均符合食物安全準則，只有一個滑蛋三文治樣本的總菌數偏高，屬不滿意水平。

食安中心認為，有關情況可能食物處理不當所致，已向有關食物業處所提供衞生建議，要求處所採取改善措施。記者曾向食安中心查詢，該款三文治樣本的牌子等資料，惟署方指其總菌數偏高不影響食用安全，未透露詳情。



食物安全中心今（16日）公布一項三文治微生物質素風險評估研究， 測試100 個含高風險配料的三文治樣本，發現全部樣本的致病菌均符合食物安全準則。（資料圖片／蘇煒然）

疑食物處理不當致涉事滑蛋治總菌數偏高

食安中心在去年7至10月期間，在零售點收集100個含高風險配料的三文治樣本進行化驗，包括含有雞蛋、芝士、火腿及新鮮蔬果等配料。測試發現，全部樣本的致病菌，包括沙門氏菌屬、李斯特菌和金黃葡萄球菌，均符合中心的微生物含量的食物安全準則，只有一個滑蛋三文治樣本的需氧菌落計數屬不滿意水平。

食安中心認為，此可能是食物處理不當所致， 如混合蛋漿存放欠佳、蛋類未經徹底煮熟或與三文治長時間在室溫下存放有關。食安中心已向有關食物業處所提供衞生建議，要求處所採取改善措施，並在其後再從該處所採集跟進樣本化驗，總菌數結果令人滿意。

總菌數屬反映食品質素指標 食安中心稱不影響食用安全

食安中心發言人解釋，總菌數並非食物安全指標，而是反映食品質素的指標，總菌數偏高不會影響食用安全。發言人又重申，此項研究發現三文治均符合《 食品微生物含量指引》訂明的含量準則 。

高危人士不宜進食含未經徹底烹煮配料的三文治

中心亦提醒食物業界，製作三文治時，應實行有效的時間和溫度控制，防止細菌生長，確保食物安全。另也提醒高危人士，包括孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及正接受抗生素治療或使用抗胃酸藥人士，不宜進食含有生的或未經徹底烹煮配料的三文治。