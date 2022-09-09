食安中心公布DANET包裝莎樂美牛肉腸含二氧化硫　籲市民停止食用

食物安全中心今日（9日）公布，DANET品牌的Dana Macar Salam (Salami Beef sliced)樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，呼籲市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食環署食物安全中心表示，DANET品牌的Dana Macar Salam (Salami Beef sliced)樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上零售店抽取上述樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量 ，但該莎樂美牛肉腸樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心指，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2612 2309，查詢有關產品的回收事宜。中心將知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（規例）規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

產品名稱：Dana Macar Salam (Salami Beef sliced)

品牌：DANET

淨重：60克

經銷商：立業太平洋食品有限公司

此日期前最佳︰二○二二年十二月二十日