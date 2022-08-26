法國J.C DAVID煙鯡魚柳一批次或受李斯特菌污染　食安中心籲停食

食物環境衞生署食物安全中心今日（26日）公布，一批從法國進口的預先包裝煙鯡魚柳可能受致病菌李斯特菌污染，涉及產品名稱為「FILET HARENG DOUX SV 1KG」，品牌為J.C DAVID。食安中心呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



食環署食物安全中心表示，一批從法國進口的預先包裝煙鯡魚柳可能受致病菌李斯特菌污染，涉及產品名稱為「FILET HARENG DOUX SV 1KG」，品牌為J.C DAVID。（資料圖片）

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

進口商已將受影響產品下架及展開回收

產品涉及FILET HARENG DOUX SV 1KG，品牌為J.C DAVID，進口商為奇達思優質食品有限公司。食安中心稱該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。中心亦會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，強調調查仍然繼續。

產品資料：

產品名稱：FILET HARENG DOUX SV 1KG

品牌: J.C DAVID

來源地：法國

進口商：奇達思優質食品有限公司

淨重：一公斤

此日期前最佳：二○二二年八月二十六日



食環署食物安全中心表示，一批從法國進口的預先包裝煙鯡魚柳可能受致病菌李斯特菌污染，涉及產品名稱為「FILET HARENG DOUX SV 1KG」，品牌為J.C DAVID。（資料圖片）

感染李斯特菌可致孕婦流產及早產

食安中心解釋，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。

孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。