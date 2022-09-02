食物中毒｜女子海灘執蜆食突全身麻痺 食安中心拆解4大貝毒症狀

不少人也喜歡到海灘摸蜆，更會拿回家煮熟進食，不過若果吃了被細菌感染的蜆，後果隨時不堪設想！紐西蘭最近一名女子因進食了從海邊附近撿獲的蜆，身體出現了嚴重狀況，包括嘴唇發麻、頭暈，翌日更惡化至全身癱瘓，送院後才得悉中了「麻痺性貝類中毒」。



據紐西蘭媒體報導，泰雅（Kim Taia）近日分享因食蜆中毒的經歷。她於2014年到海灘遊玩時，見到岸上有三角斧蜆，於是撿回家中烹煮食用。惟半小時後，嘴唇便感發麻，繼而頭暈，四周亦無法看清。她形容好像被人注射了麻醉劑，雖曾一度求診，但當時醫生建議是先回家繼續觀察。

豈料翌日早上病情急速惡化，泰雅全身麻痺、難以呼吸需再度被緊急送院，但醫生卻無法找到出現病徵時的源頭。她告知醫生曾食用在海灘撿獲的蜆，對方隨即檢查，證實泰雅體內有「麻痺性貝毒」（Paralytic shellfish poison），需住院一周後才能順利康復。

貝類中毒知多啲！

根據食物安全中心資料，痳痺性貝類毒素來自貝類所吃的浮游微生藻。蜆、青口、蠔、扇貝、帶子等雙殼貝類，通常是造成貝類中毒的媒介。因為貝類是濾食性生物，容易攝取水中的毒藻，因此進食受藻源毒素污染的貝類，可導致中毒。

當中貝類中毒可分為4大類別:‧麻痺性、下痢性、神經性、及失憶性。而麻痺性貝類中毒是能致命的綜合症，症狀主要為神經受損，且發病迅速。其症狀包括刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。症狀會維持好幾天，跟着會自然康復。然而，有些嚴重的個案會在進食有毒貝類後 24 小時內出現呼吸系統停頓的狀況。

4種貝類中毒主要症狀：

麻痺性貝類中毒



刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。

下痢性貝類中毒



腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣。

神經性貝類中毒



面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、心動徐緩及瞳孔擴大等。

失憶性貝類中毒



嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

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