美孚爭鮮油甘魚刺身樣本含沙門氏菌 嚴重可致命 食安中心巡查
撰文：何瑞芬
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食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）表示，早前在美孚吉利徑15至21號爭鮮外帶壽司，抽取油甘魚刺身樣本時，在25克食物樣本中發現沙門氏菌，或會引起發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，嚴重可引致死亡。
食安中心已派員巡查有關處所，並向負責人和員工提供食物安全和衞生教育。
食安中心表示，《食品微生物含量指引》規定，在25克即食食物樣本中，不得檢出沙門氏菌，涉事店舖樣本已超出標準。中心已知會有關店舖該不合格化驗結果，並已派員巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育。中心亦已在有關食物製造廠，抽取食物和環境樣本作跟進化驗，有關樣本全部通過檢測。
食安中心發言人強調，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。
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