疫情．9.16｜確診反彈重上9000水平　臨時疫苗通行證周六起收緊

本港今日（16日）新增8,999宗確診，包括131宗輸入，累計2760名確診病人留院，包括322宗新入院個案，累計51人危殆，醫管局呈報多15人死亡，另有一宗未計入今日公布數字內的4歲長期病患男童，9月13日確診，昨日因氣速入院，今早突然轉差死亡，個案交死因庭跟進。另外，衞生署亦呈報多一宗死亡個案。

學校今日呈報1014宗個案，12間學校有個別班級出現聚集性爆發，涉13個班別要停課，有兩間早前已有班別要停課學校，分別再多一班停課。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

【22:33】樂施會公布今年實體「樂施毅行者」活動取消，改為繼續以虛擬形式進行，大會將於下星期公布「樂施毅行者2022 - VIRTUALLY TOGETHER」，舉行日期為11月28日至12月18日。不過樂施會重申再次舉辦實體樂施毅行者是一直以來的目標，會繼續努力向當局申請暫定於明年2月舉辦實體樂施毅行者。

樂施會表示，近日終於收到當局的書面回覆，雖然已將活動人數減至400隊，即1,600人，但當局認為活動人數眾多且時間較長，並需要長時間在不配戴口罩的情況下進行，而參加者亦需要在活動期間飲食以補充體力；加上考慮近日疫情趨勢，認為有必要就大型活動實施一系列防疫措施，建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線長度。不過，經大會審慎考慮及探討其他可行方案後，決定取消實體「樂施毅行者」。

【22:26】醫務衞生局公布，將由明日（17日）起修訂對所有12歲或以上來港人士適用的「臨時疫苗通行證」，要求他們至少接種兩劑疫苗，即由內地、澳門及台灣來港人士，都不再享有免打針「優惠」。局方表示，這是考慮到本港以外地區已廣泛接種新冠疫苗，加上本港「疫苗通行證」要求將進一步加強（由9月30日起降低適用年齡，及於11月底起要求所有12歲或以上人士均必須接種三劑疫苗）。

抵港人士獲發「臨時疫苗通行證」的疫苗接種要求將會劃一如下：

（一）12歲或以上人士須已完成疫苗接種，才符合要求以獲發「臨時疫苗通行證」。完成疫苗接種是指已按「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」相關指引完成接種「列表」所示的疫苗所需劑量，一般而言是指兩劑疫苗。至於曾感染2019冠狀病毒病的康復人士，他們則須已接種一劑疫苗，方可獲視為已完成接種。

（二）因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書的人士，或已接種一劑認可新冠疫苗並持疫苗接種紀錄，但在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗的人士，亦符合獲發「臨時疫苗通行證」的要求。相關醫生證明書須以中文或英文列明有關人士不適合接種疫苗的健康原因。

（三）考慮到香港以外地區為11歲或以下兒童接種疫苗的安排比成人較遲開始，現階段他們可在尚未接種疫苗的情況下獲發「臨時疫苗通行證」。

【22:14】本港新冠確診數字回升至逾8,000宗，衞生署今晚（16日）更新確診大廈名單，過去7日共10,204幢大廈出現確診個案，較昨日（14日）名單的10,528幢減少逾300幢；但最新名單上逾萬幢大廈中，有3,485幢屬9月15日仍有新個案呈報或再有個案，較昨日的3,294幢有所增加。在十八區之中，沙田仍然屬昨日最多大廈上榜的區份，有352幢；其次是元朗區及東區，分別有325幢及285幢。

昨日仍有新呈報的大廈當中，不乏豪宅和中產住宅，包括何文田天鑄、上水高爾夫．御苑、將軍澳帝景灣、維景灣畔、長沙灣碧海藍天、大圍御龍山等。

▼9月16日 部份確診大廈▼



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【21:57】醫思健康位於中環及太古城的兩間醫療中心，為45市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗，每宗個案過期6至61天不等，衞生署正調查及跟進事件，署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告，本地專家初步評估認為受影響人士無需重新接種疫苗，並建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。

醫思健康兩間醫療中心誤幫45名市民接種「過期」疫苗。（醫思健康網頁）

【21:11】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。當中59幢有較多居民確診而上榜，主要為公屋、居屋和資助房屋，私樓則有柴灣新翠花園4座、鰂魚涌康景花園A座、灣仔禮頓道1-7號愉景樓、半山區羅便臣道70號雍景臺2座、鴨脷洲海怡半島御翠居、黃大仙現崇山3A座、青衣美景花園6座、將軍澳新都城都會豪庭4座、大埔富雅花園4座、元朗朗晴居13座、元朗馬田路38號怡豐花園A座、天水圍嘉湖山莊美湖居2座。

另有六幢大廈污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉及三個屋苑，其中馬灣珀麗灣佔三幢，為22、23及25座，其他三幢在將軍澳，為顯明苑、頌明苑嘉明閣及輝明閣。

根據公告，任何人在9月10日至16日曾在有關大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（17或18日）進行核酸檢測。

▼9月16日強制檢測公告詳情▼



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▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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【18:12】香港田徑總會表示，基於本港疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022，由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，故大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。田總指，大會感謝各界對渣打香港馬拉松支持，並將繼續留意疫情發展，在許可的情況下盡快恢復賽事。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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【18:00】衞生署公布，一名18歲男子因違反疫苗通行證「紅碼」規定今日（16日）於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元，是8月9日疫苗通行證加入適用於所有確診冠狀肺炎的「紅碼」功能以來，首宗因違反相關規定而被法庭定罪案件。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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【16:56】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（16日）公布，因應荃灣區、離島區、黃大仙區及西貢區將軍澳的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約25.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋苑包括深井豪景花園及浪翠園、東涌滿東邨、黃大仙上邨及下邨（二區），以及將軍澳蔚藍灣畔等。

▼9月16日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



+ 3

【16:55】張竹君表示，死亡率有分打針及沒有打針、不同年紀均分開計算，最近5月以來，死亡率是低了，因為做了好多措施，如打針率增、口服藥等。平時發布死亡率，整體0.6%，打三針0.04%，不同年紀有分別，80以上未打針8.4%，打三針後跌至1.12%。5月起計是趨向0.1%，主因是大部份人已打針，加上其他治療措施。5至11歲有6.4萬未打針，佔16%。6個月至4歲有9850人未打針，佔49%，80歲以上有116340人無打針。

【16:51】兩間學校再多一班停課：

1)香港教育工作者聯會黃楚標學校：之前已有6B班停課，再有5D共25學生其中三人確診

2)基督教中國佈道會聖道迦南書院：早前Faith班爆疫已停課，現S1 HONESTY班亦出現疫情， 31名學生中有4人確診。

【16:47】有兩宗較年輕的死亡個案：

1)50歲男士，9月14日因胃痛到博愛醫院急症求診，當時出現血壓低，醫院即時急救，當時測試陰性，因病情危急，同日轉送屯院醫院深切治療病房，情況繼續轉差，在血液驗到細菌，情況惡化，不幸離世，做過兩次核酸測試都是陰性。他較早前在8月28日快測陽性，故根據統計定義，都納入呈報個案。

2)有長期病患的4歲男童，9月13日確診，9月15日因氣促送到天水圍醫院急症室求診，同日轉屯院醫院隔離治療，今早突然轉差，經搶救後死亡。男童有長期病，要胃喉餵食，確診後發燒、氣促、咳嗽，今年4月及5月打了兩針科興，個案已交死因庭跟進。

【16:41】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（16日）新增8999宗確診，包括131宗輸入，學校呈報1014宗個案，12間學校有個別班級出現聚集性爆發，涉13個班別要停課，衞生署呈報多一宗死亡個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，本港今日（16日）新增8999宗確診，包括131宗輸入，累計2760名確診病人留院，包括322宗新入院個案，累計51人急殆，多15宗醫管局呈報的死亡個案，包括一名4歲長期病患男童，9月13日確診，昨日因氣速入院，今早突然轉差死亡。

【15:34】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日（15日）進行網上會議，討論香港接種猴痘疫苗的事宜，並於今日（16日）發表更新的暫擬共識建議。

聯合科學委員會建議高暴露風險人士，包括但不限於有高風險性行為或過去十二個月有性傳播感染史的同性戀、雙性戀及其他的男男性接觸者，屬暴露前可自願接種猴痘疫苗的最優先目標群組。

【13:51】新冠肺炎疫情嚴峻，港府不時於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府表示，工業貿易署今日（16日）聯同觀塘警區和衞生署，在觀塘順緻苑順應閣的出入口查核受檢人士檢測證明。約三小時的執法行動中，政府共檢查約116名受檢人士，有三人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中一人被票控，各罰款10,000元。

【12:21】由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」將於今年10月23日（星期日）早上舉行，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1,500 個，將於明日（17日）上午11 時起接受網上報名，至9月23日截止。今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，盼為疫情下的港人注入開心正能量，一同發放快樂力量。

▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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【09:52】新冠病毒的殺傷力是否已「降級」似流感，新冠的粗死亡究竟是0.6%還是0.1%，連日來醫學專家與政府官員持續隔空駁火，更有越演越烈之勢，昨日（14日）醫務衞生局局長盧寵茂寫網誌反駁指平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮其後亦在疫情記者會上，多次強調「新冠較流感嚴重」。



醫管局前行政總裁梁栢賢今早（16日）再在社交媒體發文指，「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向。」更諷刺「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」

醫管局前行政總裁梁栢賢今早撰文呼籲盡快復常。（梁柏賢facebook）

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 10

▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



+ 1

▼9月10日起強制檢測公告▼

