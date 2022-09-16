確診大廈｜新增大廈反彈至3485幢　天鑄、帝景灣、碧海藍天上榜

本港新冠確診數字回升至逾8,000宗，衞生署今晚（16日）更新確診大廈名單，過去7日共10,204幢大廈出現確診個案，較昨日（14日）名單的10,528幢減少逾300幢；但最新名單上逾萬幢大廈中，有3,485幢屬9月15日仍有新個案呈報或再有個案，較昨日的3,294幢有所增加。在十八區之中，沙田仍然屬昨日最多大廈上榜的區份，有352幢；其次是元朗區及東區，分別有325幢及285幢。



昨日仍有新呈報的大廈當中，不乏豪宅和中產住宅，包括何文田天鑄、上水高爾夫．御苑、將軍澳帝景灣、維景灣畔、長沙灣碧海藍天、大圍御龍山等。



▼9月16日 部份確診大廈▼



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沙田壹號雲頂、天宇海、帝堡城上榜

根據最新確診大廈名單，共10,204幢上榜，該些大廈過去7天曾出現確診者。而截至昨日仍有呈報新個案的大廈，全港共有3,485幢，剛9月14日仍有新個案呈報的3,294幢有所增加。

在這3,485幢大廈中，沙田區佔326幢，持續成為重災區，上榜大廈包括嘉御山3座；壹號雲頂3、6、9座；天宇海1A、5B、6A座；帝堡城2、3、8座。區內多個屋苑有多座上榜，包括沙田第一城有17座、水泉澳邨有11座、新港城有7座等。

元朗增325幢 包括朗晴居、栢慧豪園、錦綉花園

元朗區新增325幢，屬十八區中，昨日第二多大廈有新呈報的區份，其中Yoho Midtown有5座上榜、嘉湖山莊樂湖居有8座、朗晴居有5座、采葉庭及栢慧豪園各有6座。另有不少獨立屋新上榜，包括錦綉花園有5間獨立屋上榜、加州花園有2間。

▼9月16日 確診大廈名單▼



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太古城有22幢、藍灣半島4幢上榜

至於東區，新增285幢大廈，遍及多個公屋屋邨及私人屋苑，包括太古城有22幢、康怡花園及杏花邨各有11幢、耀東邨有6幢、百福花園有5幢、藍灣半島有4幢等。

文華東方酒店等11間酒店有確診者住過

在酒店方面，名單上至昨日仍有新個案呈報的酒店共有11間，包括文華東方酒店、帝逸酒店、英皇駿景酒店、百樂酒店、香港逸東酒店等。而宿舍則有26幢，較昨日名單上的32幢有所回落，當中6幢屬大學宿舍，包括理大、城大、科大及樹仁的宿舍，其餘則為紀律部隊宿舍。