醫思健康兩中心為45人打過期復必泰疫苗　最長過期61日　無需重打

醫思健康位於中環及太古城的兩間醫療中心，為45市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗，每宗個案過期6至61天不等，衞生署正調查及跟進事件，署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告，本地專家初步評估認為受影響人士無需重新接種疫苗，並建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。



醫思健康兩間醫療中心誤幫45名市民接種「過期」疫苗。（醫思健康網頁）

7月26日至9月15日期間接種

衞生署今晚（16日）公布，正調查和跟進醫思健康位於中環及太古城的兩間醫療中心使用「過期」復必泰疫苗事件，指昨晚（15日）接獲上述醫療中心通報，於今年7月26日至9月15日期間，為合共45名市民接種逾建議使用日期後6至61天的復必泰疫苗。根據疫苗製造商的建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於31天內使用。

該署接獲通報後，到該兩間醫療中心巡查，即時提醒職員應分開存放不同建議使用日期的疫苗、定時檢查疫苗的建議使用日期，以及適時按照衞生署指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已作出初步評估及提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促他們避免類似情況再次發生。

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衞生署：復星回覆無資料顯示會出現不良反應

衞生署方亦已向疫苗藥廠復星醫藥查詢有關疫苗的安全、效能及質素資料，根據復星回覆，沒有相關資料顯示過去有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。該署已徵詢本地專家意見，初步評估認為受影響人士無須重新接種疫苗，並建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。

衞生署又指，已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況。若有任何不適，應立即處理及通知衞生署，署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告，署方將會繼續跟進醫療中心是否有按照署方的指引，如發現有違規情況，衞生署將會按既定程序處理。

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