臨時疫苗通行證｜周六起12歲或以上入境人士須打兩劑疫苗才可獲得

一名內地網民日前在小紅書發文指，即使未曾接種任何疫苗，只需到抵港後到郵局辦理臨時疫苗通行證後，「零針」也可入食肆等主動核查的表列處所，引起社會譁然。



政府今晚（16日）公布，考慮到本港以外地區已廣泛接種新冠疫苗，加上本港「疫苗通行證」要求將進一步加強，由明（17日，星期六）凌晨零時起，劃一抵港人士的「臨時疫苗通行證」要求，除11歲及以下人士外，其他所有來港人士將要求至少接種兩劑疫苗，意味着以往由內地、澳門及台灣來港人士無須接種疫苗也可取得「臨時疫苗通行證」的做法取消，但仍可以入境香港，不過無法進入需要主動核查的表列處所。



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醫務衞生局表示，由9月17日凌晨零時起，所有12歲或以上人士須已完成疫苗接種，一般而言是指兩劑疫苗，才符合要求以獲發「臨時疫苗通行證」。至於曾感染2019冠狀病毒病的康復人士，他們則須已接種一劑疫苗，方可獲視為已完成接種。

健康原因未能打針及11歲或以下暫可豁免

但因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書的人士，亦符合獲發「臨時疫苗通行證」的要求。政府又提到，因考慮到香港以外地區為11歲或以下兒童接種疫苗的安排較成人遲開始，現階段11歲或以下兒童仍可在尚未接種疫苗的情況下獲發「臨時疫苗通行證」。

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「臨時疫苗通行證」原意留時間予抵港人士在港打針

局方指，今年5月為來港人士推出「臨時疫苗通行證」安排，當時考慮到從香港以外地區抵港人士，或未能在相關地區接種足夠劑數的疫苗，相關安排是想給有意在香港停留較長時間的抵港人士足夠時間，在本港接種額外劑量疫苗以符合疫苗通行證的要求，同時便利短暫停留香港的人士進入「疫苗通行證」適用處所進行日常活動。

政府於9月16日晚上公布，由9月17日起劃一抵港人士的「臨時疫苗通行證」要求（資料圖片）

無計劃要求內地來港人士必須接種疫苗

當局也解釋，因在國家聯防聯控框架之下，接種疫苗並非跨省／市／區出行的一般要求，亦沒有要求從香港入境內地的人士必須接種疫苗，因此港府未有計劃要求內地來港人士必須接種疫苗，以免窒礙兩地人員正常往來。但隨着「臨時疫苗通行證」要求劃一要求，從內地抵港的12歲或以上人士，將要接種兩劑疫苗才可達到要求。

政府發言人同樣指出，臨時疫苗通行證旨在為抵港人士提供過渡期，呼籲合資格的抵港人士，如有意在香港停留較長時間，便應在抵港後盡早按疫苗通行證的接種要求接種疫苗。

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