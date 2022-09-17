港大宿生拍門滋擾｜學生事務長：內地女宿生接受道歉　冀事件平息

港大宿舍利銘澤堂上周有五名男女宿生疑飲醉酒，半夜拍門騷擾內地女宿生，兩名涉事男宿生被罰退宿，事件引起不少關注。港大學生事務長謝樹基周五（16日）以短訊回覆關注事件的校友，指有意見認為校方對涉事學生懲罰太輕，亦有人說太重，強調懲處的同時要教誨他們，容讓空間給他們反省和改善。



謝樹基重申，涉事學生已受到不同程度的紀律處分，最重要是他們事後充份認識到自己行為不當之處，並向同學真誠道歉，受影響的內地女宿生亦寬容地接受了他們的道歉，並希望事情平息下來，讓她們大學生活回歸正常。



港大宿舍利銘澤堂上周發生男宿生騷擾非本地女宿生事件。（港大圖片）

謝樹基：兩男三女午夜醉後無特定對象地拍房門

謝樹基在訊息中提到，不少朋友對港大宿舍近日鬧出風波意見不一，有人認為大學對涉事學生懲罰太輕，亦也人說懲罰太重。他表示，大學在知道事件後，在短時間內已展開調查，基本事實是，當晚有學生午夜時分飲酒，涉及兩男三女，醉後無特定對象地拍房門，並在其中一個房間外，向房內同學發出不當和冒犯的叫囂。

他表示，根據宿生手冊中的《操行及紀律》一節，第一條便是要「尊重其他人及其權利」，強調大學對有同學出了問題定當懲處，同時也要教誨他們，並給予反省和改善的空間。

▼9月13日 團體到政總投訴港大宿生▼



受影響女生稱希望事情平息下來

連日來有多個建制組織出來請願及向平機會投訴，要求嚴懲涉事的拍門宿生。謝樹基認為涉事的學生受到不同程度的紀律處分，他們事後已充份認識到自己行為不當之處，並向受影響女宿生真誠道歉，而她們也寬容地接受了道歉。

他指兩位受滋擾的女宿生，最近亦向親友訴說感謝各方的支持和幫助，認為此事耗費了她們太多時間和精力，並指每位學子均通過極大努力考進港大，希望事情平息下來，讓二人大學生活回歸正常。

謝又說，入住舍堂是大學一個很有意義的體驗，「是同學認清自己的其中一個重要經歷，舍堂內可以找到終生友誼、體會到如何獨立處事、認清自己的志業等。」

港大學生事務長謝樹基。

謝樹基指每一個世代的學生，想法與前輩未必相同，校方會努力回應其需要和期望並作出安排，例如讓愛靜的同學與愛熱鬧的同學之間，既可以透過社群、體育等有共同興趣的活動和洽相處，也可選擇自己能專心學習的寧靜空間，港大團隊會繼續按實際需要予同學享受舍堂生活。