保健產品NMN成女士凍齡「秘方」　惟長期功效和安全性仍屬未知數

NMN保健品成為近年抗衰老的新寵，明星效應加上其「不老藥」的代名詞，即使一樽售價動輒過千港元仍令女士們趨之若鶩。愈來愈多研究指NMN不止抗氧化，更可延緩血管退化，改善一系列隨著年齡增加而出現的身體問題。雖然與NMN相關的產品越漸流行，但NMN長期的功效和安全性仍為未知數，亦暫未掌握對長期病患的影響，NMN在市場的定位及功效仍有所保留。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



我們的身體有許多支援代謝、對抗炎症及修復細胞傷害的酵素，當中煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）對這些酵素的運作十分重要。NMN（Nicotinamide Mononucleotide）全稱β-煙酰胺單核苷酸，它在許多生物過程中扮演著輔因子的角色，如能量代謝、細胞訊號傳送、基因表達及DNA修復等，能結合在細胞內傳遞能量的三磷酸腺苷（ATP），形成NAD+。隨人體老化，NAD+會逐漸減少，導致身體機能退化，與認知能力下降、癌症、代謝疾病和少肌症有關。

現時與NMN有關的臨床測試仍十分有限，日本一所大學於2016年發表了全球首個NMN 臨床測試的結果，反映單次服用100/250/500毫克的NMN對人體無害，但是次測試沒有安慰劑對照組，試驗對象亦僅有10人。

2021年一個隨機雙盲對照測試顯示，若糖尿病前期的超重或肥胖女性每日服用250毫克的 NMN ，能改善胰島素的信號和肌肉對胰島素的敏感度。另一個研究顯示，如長者持續6或12星期每日服用250毫克NMN，可改善肌肉強度。今年2月，一個隨機雙盲對照測試亦反映長者每天服用250毫克NMN 可改善下肢功能及減少疲倦。但以上研究都是初步，需要更多研究來支持有關結果。

至於NMN是否可以抗氧化達致凍齡之效，根據一項老鼠實驗，NMN可增加代謝酵素及延緩氧化酵素，達至抗氧化功能。可是，這些實驗數據大多基於動物為實驗對象，對於人類功效的數據仍然不足。近年有臨床測試正在測試NMN對心臟代謝功能、高血壓、多囊性卵巢症候群等的影響，但對疾病的影響仍處於調查階段，醫學界仍未能證實NMN對長者的疾病有幫助。因此，病人在服用營養補充品前，不妨諮詢醫生或藥劑師。

事實上，許多天然食物裡都含有少量NMN，如牛奶、牛肉、蘑菇、毛豆、西蘭花、青瓜、白菜、牛油果、蕃茄等，而NMN進入人體後會被迅速轉化為 NAD+。但是，食物內的NMN成份偏低，以西蘭花為例，每一公斤的西蘭花只有10毫克的NMN，遠低於多個臨床測驗中採用的份量（即 250 毫克）。

一般而言，如果沒有營養缺乏病，便不需要服用額外營養補充品。常見的營養缺乏病和相應的補充品例子有以下數項：

1）貧血：缺乏維他命B12、葉酸或者鐵可能導致貧血，應視乎貧血原因而選擇合適的補充品。

2）炎症性腸病：病人腸道不能有效吸收營養，便可能需要服用維他命（如 A、B12、D、E和K）、鐵、鈣、葉酸和鋅等。

3）骨質疏鬆：服用維他命D和鈣可減少骨質疏鬆性骨折的風險。

4）藥物所致的維他命B12缺乏症：長期服用氫離子幫浦阻斷劑或甲福明（Metformin）可能會減少維他命B12的吸收，病人或會需要服用維他命B12。

不適當地服用營養補充品可能對健康有害，以貧血為例，如果病人自行服用葉酸來舒緩貧血症狀，有可能會使病情惡化，貧血現象亦有可能因為內出血或缺乏維他命B12引致。

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