公務員｜AO、EO今起招聘　AO起薪5.7萬元　居港未滿7年都可投考

有志投考政府工的市民注意！港府今日（17日）起展開2022至2023年度招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作，其中俗稱AO的政務主任職位，目標招聘人數為55個，起薪點為月薪57,395元；至於俗稱EO的二級行政主任，則目標招聘220人，起薪點為月薪32,545元。

港府表示，由本年度起，投考政務主任的申請人無須居港滿7年，只須持香港永久性居民身份便可投考。



政府今日（17日）起展開2022至2023年度招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。（資料圖片）

9.17至10.7開始申請 無需居港滿7年

政府表示，自今日（17日）起展開2022至2023年度招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作，申請日期至10月7日下午5時結束。所有符合相關入職條件的香港永久居民均可投考，現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請。

所有申請上述職位的人士，必須具備以下成績：



．綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級（或同等成績）；

．綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；

．《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。



申請人如尚未取得所需綜合招聘考試的成績（或同等成績），及／或在《基本法及香港國安法》測試中尚未取得及格成績，也可提交申請，但須符合以下情況：



．申請人已報考擬於十月在香港舉行的綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試；

．申請人在9月24日至10月7日內成功遞交申請，報考暫定於12月10日在7個香港以外城市（即北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）舉行的綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試；或

．申請人已具備所需綜合招聘考試成績（或同等成績），但未曾在《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績及仍未報名參加《基本法及香港國安法》測試。有關申請人會被安排在招聘過程中參加相關的《基本法及香港國安法》測試。



港府發言人續指，由本年度招聘工作起，取消政務主任入職條件中「在港居住至少滿七年」的規定，申請人只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求便可投考。

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政務主任目標請55人 二級行政主任請220人

港府表示，本年度政務主任招聘目標人數為55人，二級行政主任則為220人。當局同時招聘二級助理貿易主任4人，二級運輸主任15人。合資格申請人會獲安排參加暫定於12月10日舉行的聯合招聘考試。

現時招聘四公務員學位職系薪酬資料︰



．政務主任（俗稱AO）起薪每月57,395元，最高可達112,925元；

．二級行政主任（俗稱EO）起薪則為每月港幣32,545元

．二級助理貿易主任起薪為每月30,990元

．二級運輸主任起薪30,990元。



市民可瀏覽公務員事務局網頁，以及香港特別行政區政府一站通網頁了解招聘詳情，有關政務主任的招聘詳情亦可瀏覽專題網站。申請人可透過公務員事務局網頁的網上申請系統直接遞交申請，或下載申請書，或向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓一樓詢問處索取申請書。