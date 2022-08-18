公務員政府工｜康文署製作助理月薪18K　DSE五科有3+兩年工作經驗

【政府工/公務員/康文署/招聘】康文署每年都會為市民籌辦各種社區活動，日前他們在公務員事務局網站刊登招聘社區節目辦事處製作助理。申請人只需要在DSE五科獲得3級或同等或以上成績，並有兩年工作經驗就可以申請。



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雖然康文署製作助理屬於非公務員職位，但月薪有18K，對學歷的要求亦較低。申請人只需要DSE五科獲得3級或同等或以上成績，並有兩年工作經驗即可。主要負責協助管理大型節慶活動的技術支援及後勤工作，並支援社區藝術節目的籌辦工作，以及監督承辦商的工作表現。

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康文署請製作助理職位截止申請日期是2022年8月26日（五）晚上6時正，有興趣要儘快申請啦！

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