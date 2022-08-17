公務員政府工｜運輸署請見習技術主任　DSE學歷無需經驗月薪達17K

【政府工/ 公務員/ 運輸署/ 主任/ 政府職位空缺】各位畢業生是否煩搵工呢？最近運輸署於公務員事務局網站刊登招聘見習技術主任(交通工程)只要DSE或會考成績達標就可申請，沒有任何工作要求，無論你係Fresh Grad 定DSE畢業都可以申請!



今次招聘的見習技術主任屬公務員職位，起薪點為見習職級薪級表第4點，即每月月薪港幣$15,310，最高可達薪級第6點每月月薪港幣17,370。雖然薪酬真的不算高，但職位無須任何工作經驗，學歷要求則只須DSE數學科考獲第3級或以上成績，另有四科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷,並於《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，即可應徵!

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見習技術主任職位的截止申請日期是2022年8月26日（五）下午11時69分，有興趣的大家記得儘快申請啦！

👇👇👇即睇見習技術主任要求及待遇👇👇👇

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【政府工/公務員/CA/文書助理】早前政府刊登招聘助理文書主任（ACO）職位，只要求申請人DSE五科有2級成績。這次招聘的文書助理（CA）職位要求更低，只需要有中四學歷就可以申請！

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