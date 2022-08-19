公務員政府工｜資科辦請二級電腦操作員　DSE五科合格月薪高達32K

【政府工/ 公務員/ 資科辦/ 招聘/ 國安法】政府一直釋出不少低門檻筍工，政府資訊科技總監辦公室亦刊登招聘二級電腦操作員。申請人無需持有電腦或IT相關學位，只需DSE五科有2或以上同等成績就合資格申請！



👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

二級電腦操作員是公務員職位，獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。申請人需要在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績，並有一年管控和操作電腦系統或電腦應用系統，或為終端機網絡用戶提供支援服務的經驗。

👇👇👇即睇資科辦二級電腦操作員要求及待遇👇👇👇

+ 2

👉政府工｜保安局合約文員月薪15K無需大學畢業 8月7份低門檻筍工

同場加映：公務員政府工｜文書助理招聘1800名額 月薪達24K、中四學歷即可

【政府工/公務員/CA/文書助理】早前政府刊登招聘助理文書主任（ACO）職位，只要求申請人DSE五科有2級成績。這次招聘的文書助理（CA）職位要求更低，只需要有中四學歷就可以申請！👉👉👉公務員政府工｜文書助理招聘1800名額 月薪達24K、中四學歷即可