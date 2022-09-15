疫苗通行證9.30起降至5歲　入學面試要打針?　一文睇清豁免情況

本港新冠肺炎確診數字持續高企，教育局昨（14日）更新預防2019冠狀病毒病學校健康指引，建議接種科興疫苗的中小學生需打三針，至於接種復必泰疫苗的中小學生則建議5歲至11歲打兩針、12歲或以上則打三針。另外需要打第三針的學生，亦必須在可接種當日起計的一星期內接種。

指引亦提及，因應「疫苗通行證」的適用年齡將由9月30日起降至5歲，故由生效日起，5歲或以上人士以到訪者身份進入學校，均須符合相關「疫苗通行證」要求。不過有他校學生以學生身份參加學校安排的活動，例如入學面試及校際比賽，則可獲得豁免。



教育局更新指引 到期日起7日內須打第三針

教育局更新預防2019冠狀病毒病學校健康指引，指出從未感染 2019 冠狀病毒病及免疫力正常的中小學生，如選擇以科興疫苗作為基礎免疫劑次，建議議接種三劑；選擇以就復必泰疫苗作爲基礎免疫劑次，則5歲至11歲建議接種兩劑，12歲或以上的學生則建議接種三劑。 需要接種第三劑的學生，如已接種兩劑疫苗但仍未到期接種第三劑，可視為暫時滿足接種三劑要求；惟學生必須於在可接種第三劑疫苗當日起計的一星期內接種。

所有已接種三劑疫苗的學生當日起會被視為已符合接種要求，不需要再等待接種後超過14天。至於5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生及5至17歲在康復後接種一劑復必泰的學生，仍需要再等待接種後超過14天，才會被視為已符合接種要求。

指引指出，在2022年10月1日前已接種第二劑疫苗的學生，在可接種第三劑疫苗前的間隔期內，將被視為已完成接種所需劑量疫苗要求的學生。他們可在此期間可全日上課、在上課的另外半天因任何原因回校、進行脫下口罩的活動（包括午膳）、居住於宿舍、或獲納入嘉許計劃計算的有效人數。惟這些學生亦須於間隔期完結後的一星期內接種第三劑疫苗，否則將不能進行上述活動／並不計算在已完成接種所需劑量的學生人數內。

▼▼ 9.1 福建中學附屬學校開學



如學生不幸染疫，其接種疫苗要求如下：

1. 從未接種疫苗的學生

- 可於康復後滿 30 天接種疫苗。

- 任何年齡組別選擇接種科興疫苗的學生、或18歲或以上選擇接種復必泰疫苗的學生，須在康復後接種共兩劑疫苗。

- 5至17歲選擇接種復必泰疫苗的學生，康復後只須接種一劑疫苗。

2. 感染最少14天前已接種第一劑疫苗的康復學生

- 任何年齡組別感染前已接種一劑科興的學生或18歲或以上感染前已接種一劑復必泰的學生，只須在康復後接種一劑疫苗。

- 5至17歲感染前已接種一劑復必泰的學生，康復後無須再接種疫苗。

3. 感染前已接種兩劑疫苗的學生

- 可視為已符合接種要求，康復後無須再接種疫苗。

▼▼ 6個月大至3歲幼童由8月11日起可接種科興新冠疫苗



疫苗通行證9.30起降至5歲 入學面試可豁免

更新後的指引亦提及，因應政府早前宣佈「疫苗通行證」適用年齡將由9月30日起降低至5歲，故由生效日開始，5歲或以上人士以到訪者身份進入學校，例如以公眾人士身份參加校慶活動，便須符合相關「疫苗通行證」要求，否則學校應拒絕有關人士進入學校。

有關措施在恢復面授課堂、暫停面授課堂及學校假期期間仍會如常實施。惟「疫苗通行證」安排並不適用於自校的學生（包括夜校的18歲以上的成人學生）。陪同學生到校接種疫苗或親身接種疫苗的家長或監護人，或有他校學生以學生身份參加學校安排的活動，例如入學面試及校際比賽，亦可獲豁免提供「疫苗通行證」。

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