疫情．9.18｜單日死亡患者創五個月新高　陳茂波料赤字達千億

本港新冠病毒在高位徘徊，周日（18日）新增7,322宗確診個案，再度回落至7000宗水平。死亡人數仍維持5月以來偏高水平，再多23名患者死亡，年齡介乎4歲至98歲。



不過數據顯示疫情正回穩。衞生署指污水監測數字顯示，過去一周有下降，9月初污水檢測樣本曾經每一公升人均病毒量升至50至60萬單位，過去7日有回穩，略為下跌至40至45萬單位之間。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率，最新數字為0.9338，連續數日在1以下， 代表每名患者傳染少於一人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月16日平均值回落至0.9338，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

▼9月18日強制檢測公告▼



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【23:33】萬聖節即將來臨，海洋公園宣布，由即日起舉行「哈囉喂全園祭2022」，「格」新園宇宙登場，至於遊客最期待的驚嚇遊戲，則由10月14日開始一共舉行10日，設四個項目：潛逃太凶艙、惡靈廢墟、秦陵大逃脫、咒偶。

入園人士欲玩盡所有景點，需付上360元入場門票及380元追加門票，即合共索價740元，相比去年的640元加幅達15.6%，不過可玩遊戲由三個增至四個。此外，附送的園內購物現金券亦減少30元，惟去年海洋公園因疫情關係，20年來首度不設封閉式鬼屋。

【22:05】政府發言人表示，佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心場內的牆身漏水臨時維修工程已經完成。該疫苗接種中心的服務將於明日（19日）上午10時恢復。

【21.24】香港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增7,322宗確診個案，同時新增3,628幢大廈有居民確診或七日內再有人染疫，當中以沙田區佔最多，達364幢；其次是元朗區，涉及340幢，當中嘉湖山莊有25幢上榜。

此外，最新名單也涉及不少豪宅，當中有薄扶林的AQUA 33 2座；淺水灣松苑；大潭的紅山半島1座、9座及洋房；何文田KADOORIA、天鑄、皓畋3座、6座及8座、半山壹號12號及17號等。

▼9月17日 部份確診大廈▼



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【19:38】政府發言人宣布，由於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心場內有牆身漏水需要進行緊急維修，為安全起見，該疫苗接種中心的服務已經暫停，直至另行通知。受影響人士將於稍後接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

【18:54】醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，有64幢大廈上榜。當中51幢有較多居民確診，大部份為公屋和居屋及資助房屋，私樓有：

港島：北角城市花園13座、北角富雅花園金楓閣、西灣河嘉亨灣1座；

九髛：紅磡半島豪庭3座、紅磡海濱南岸1座、土瓜灣傲雲峰7座、大角咀港灣豪庭8座、茶果嶺麗港城35座；

新界東：將軍澳怡心園5座、將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)、將軍澳日出康城晉海5B座、馬鞍山中心1座；

新界西：荃灣麗城花園2期8座及3期6座、深井碧堤半島7座、東涌映灣園悅濤軒9座、天水圍栢慧豪園3座、天水圍嘉湖山莊賞湖居2座。

另有13幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉及六個屋苑的大廈，牛池灣一帶最嚴重，上榜大廈有曉暉花園5座、新麗花園全部三幢、牛池灣彩雲一邨玉麟樓及白鳳樓，其他包括沙田愉景花園全部三幢、柴灣翠灣邨翠寧樓、秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓、 長沙灣蘇屋邨壽菊樓及綠柳樓。

任何人在9月12至19身處公告上大廈超過過兩小時，須於明日或後日（19或20日）前往進行核醒檢測。

▼9月18日強制檢測公告詳情▼



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【18:37】本港今日（18日）新增7,322宗確診。公務員事務局局長楊何蓓茵一連兩日到訪黃大仙慈康邨及慈民邨，展開「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」。她在社交媒體表示，上門探訪期間成功鼓勵長者打針，為此感到十分高興。為方便願意打針的長者，政府在屋邨附近物色了一間小學禮堂，特意在今日舉辦疫苗接種日，供行動自如的長者和區內居民到場接種。全日有461人到場接種或選擇到戶接種服務，當中約半成是第一針。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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【17:50】行政長官將李家超於下月19日發表任內首份施政報告，香港社區組織協會今（18日）公布基層市民對行政長官首份施政報告的期望的調查，結果顯示56%基層巿民認為恢復中港過關，是政府目前最應優先跟進的政策，並期望李家超在任內首份施政報告提供適時經濟支援、以及推行中短期住屋措施，以紓緩住屋迫切需求。

香港社區組織協會今（18日）公佈調查結果，56%基層巿民認為恢復中港過關是政府目前最應優先跟進的政策

▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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【17:01】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今（18日）公布，因應西貢區將軍澳、大埔區、屯門區及觀塘區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的屋苑包括將軍澳怡心園及茵怡花園、大埔富亨邨、屯門翠鳴臺及大興花園第一至二期，以及觀塘順緻苑等。

▼9月18日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【16:50】歐家榮又指，當局對疫情走勢的評估是「穩定」，暫時看不到反彈。他說，9月2日至9月8日的七天確診數字移動平均線，是每日10090宗，在9月8日達到頂峰，其後七天移動平均線一直向下，但提醒市民不要見到數字下跌便掉以輕心，把握時間打齊針。

至於有45名市民接種過期疫苗，他指衞生署未收到相關不良反應的呈報。

【16:40】對於是否要應各界要求，將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」等，歐家榮重申屬政策範疇，而政府會尊重專家意見，政府方向是盡量與國際接軌，正積極考慮「0+7」方案。他又強調，「0+7」措施要有好多準備功夫，例如考慮機場承受能力需要時間。

歐家榮又指，現時的輸入個案數目穩定，過去每日150宗左右，每日佔的比例少於3%，佔整體香港個案比較低比率，約1.5-2%。他提及，輸入個案中約40%是抵港檢測時已驗出陽性，約35%是在檢疫酒店期間發現陽性，而95%是抵港頭七天驗出。

【16:35】歐家榮公布，本港新增7190宗本地個案，另有132宗輸入個案。他又指，新增個案中，懷疑BA.4/BA.5個案，比例佔81%。換言之，現時社區個案BA.5佔74.8%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

何婉霞指，現時有2650名病人留醫，留醫病人中，有56人情況危殆、51人情況嚴重。另新增23宗死亡個案，年齡介乎58至94歲。在過世病患中，有17人未打齊三針。

部份死亡個案：

58歲女子：本身有癌症，癌症已轉移到多個器官，其中肺及心臟有積水，癌症相對末期。

75歲男子：有復發化膿性膽管炎，8月28日核酸陽性，病毒CT值22，反覆治療膽囊膽管，後來身體膽囊膽管發炎，評估今次離世主要是膽管發炎引致敗血病而過世。

【13:33】世界衛生組織近日指疫情結束在望，本港專家亦就新冠死亡率隔空「駁火」，前醫管局行政總裁梁栢賢認為最近疫情死亡率不足0.1%，與流感相若。但醫務衛生局局長盧寵茂不點名批評，有人指新冠如同流感會令市民誤解，又指「永遠食花生嘅人講就易」。

今日（18日）政府專家顧問之一的許樹昌在電視節目表示，本港疫情的確呈現下降趨勢，病毒即時繁殖率低於1，參考新加坡經驗，預料香港會繼續維持低4位數的確診數字。他又相信只要本港無全新變種病毒、接種率高，加上不少市民在染疫後有混合免疫保護，死亡率將越來越低。

至於新冠與流感死亡率是否相約？許表示，「而家好多地方都係接近0.1%死亡率。」許樹昌又表明，輸入個案比例少於2%，如果未來一兩星期單日確診數字持續下跌，醫療系統又能承受，政府可考慮逐步放寬檢疫安排，如「0+7」，甚至考慮取消入境人士上機前做核酸檢測要求。

【13:09】勞工及福利局局長孫玉菡在社交網站表示，「一老一幼」是政府重點服務對象，他上周五先後到訪三個社會服務單位，分別參觀長者及幼兒照顧設施，了解社會服務機構為「一老一幼」提供的前線服務。

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▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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【11:40】政府今日上午約八時派員於黃大仙瓊山苑瓊峰閣的出入口，查核早前納入強制檢測公告的受檢人士的檢測證明，行動共檢查了206名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:00】受防疫措施影響，香港至今通關仍然無期，經濟持續疲弱。財政司司長陳茂波今日（18日）於網誌表示，估計2022／23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，較今年預算案所估算的多近一倍。他直言，這將是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，而且政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。



陳茂波表示，收入減少及開支上升，而且外圍政經環境複雜多變，本港經濟前景仍然充滿挑戰，展望未來數季的經濟仍然嚴峻。他續指，雖然10月發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用，但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，並重申跨境往還是恢復經濟動力的核心所在。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

