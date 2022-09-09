英女王逝世｜前監警會梁定邦曾任翻譯：無架子　訪港做好多功課

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）離世，享年96歲。英女王在世期間，在回歸前曾兩度訪港，而資深大律師、前監警會主席梁定邦曾在英女王首次訪港期間擔任官方翻譯員。英女王探訪街市的經典照片中，亦見梁定邦陪伴在側。



梁定邦接受《香港01》訪問時指，英女王態度十分友善親和：「唔會覺得自己高高在上，無架子，好似一個普通人咁。」他又認為，英女王訪港時表現專業，相信她「做好多功課」。而行程期間英女王亦主動問及他在港擔任的工作，以及有否到過英國等。對於英女王逝世，梁坦言十分惋惜，認為英女王肩負起國家職責，是值得年輕人學習的榜樣。



▼1975年，英女王首度訪港▼



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特地放慢說話助翻譯 自律且專業

英女王1975年曾與王夫菲臘親王來港訪問，當時梁定邦擔任九龍民政專員，亦經常為時任港督麥理浩處理翻譯工作。因此在英女王訪港時，梁被「點名」作為英女王官方翻譯員，行程期間須陪伴在側。他憶述當時準備十分嚴格：「嚟5日要去10幾個地方，每個地方都要預先勘察，之後要做最後綵排。」他又笑言麥理浩太太亦要「粉墨出場」，在綵排期間扮成英女王。

英女王到港後，梁定邦憶述5日行程十分匆忙，不過她仍保持隨和：「講嘢特登慢啲同聲音大啲，等我哋易聽、易幫佢翻譯，對我都好好。」他又認為，英女王性格自律，表現亦十分專業，對訪港期間每個細節亦相當清楚：「我哋去嘅地方路線各方面都好複雜，預先畀一份好長嘅稿佢，相信佢睇得好清楚、做好多功課。」

梁定邦（紅圈）曾在英女王首次訪港期間，擔任官方翻譯員。（Getty Images）

對隨行人員友善親和 單獨對話相當輕鬆

梁表示，當時英女王在行走路線時十分準確：「一啲都唔會走錯。」另外，他認為英女王對隨行工作人員態度友善親和，梁在行程期間曾與英女王數次單獨對話，氣氛相當輕鬆，英女王又主動問及梁在港擔任的工作，以及有否到過英國等；至於菲臘親王則喜歡說笑，經常陪伴在英女王身邊，亦有詢問梁的喜好等。

被問到與英女王相處時最深刻的經歷，梁定邦指與她赴愛民邨探討期間，有一戶居民向她指想安排子女到英國留學，「英女王隨即同隨從講，叫佢寫低情況，相信英女王做呢啲一定有Follow-up（跟進）。」他又笑言，當時一名警司貼身跟隨英女王保護其安全，「大熱天時揸住把遮，我問佢係咪啲James Bond遮，佢又唔出聲係度笑。」

對於當時有報道稱挑選梁定邦擔任翻譯的原因是他「靚仔高大」，梁笑言：「當然唔係」，強調人選由麥理浩決定，相信要求為工作專業，亦須熟悉香港情況。而英女王離港前，亦向梁送上一張她與菲臘親王二人的親筆簽名照片，不過梁坦言該照片現時已遺失，而麥理浩其後亦有宴請他及其他工作人員用膳。

對於英女王逝世，梁定邦表示十分惋惜，認為她是「當代最值得我哋敬仰嘅一個公僕，一生都為國家、人民工作。」他又指，英女王肩負起國家職責，是值得年輕人學習的榜樣。

▼9月9日，市民到英國駐香港總領事館外悼念英女王▼

