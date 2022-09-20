增5594宗確診連跌四日創一個月新低　張竹君：有空間調整防疫措施

本港今日（20日）新增5,594宗確診個案，個案數字連跌4日，自8月中後再次再跌至「五字頭」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，由於疫情漸漸回落，故有空間調整入境及社交距離措施，她指政府正不斷檢視，具體方案在考慮中。



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未有承認第六波 僅稱「第五波反彈」

本港今日新增5,594宗確診個案，當中135宗為輸入個案。翻查資料，對上一次單日新增個案「五字頭」，已是8月17日。

政府專家顧問袁國勇在內的4名港大學者近日撰文，提到本港自6月起已踏入第六波疫情。張竹君今日在記者會中表示未有承認有關說法，只稱現時是「第五波反彈」，且暫時見到確診數字有回落跡象。

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589間學校呈報千宗個案

在學校方面，本港新增1,007宗呈報個案，涉及589間學校，包括878名學生及129名教職員。而在過去7天，有366間學校出現2宗或以上個案。

此外，再多28間學校的個別班出現聚集性情況，故建議當中32班停課一周。

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青山醫院男病房4人中招

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏又指，青山醫院智障精神科男病房一名護士於9月16日確診，院方已安排病房內所有病人及職員檢測，事後發現多3名男病人確診。

醫院正調查4名確診者的關連，同房12名病人被列為密切接觸者，現正接受隔離檢疫，情況穩定。有關病房已暫停探訪及接收新症，並已清潔消毒。