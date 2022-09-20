強制檢測｜增65處涉新都城、叠翠軒、藍灣半島、東環等 觀塘最多
醫務衞生局今日（20日）發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜。其中52幢涉有較多確診者居住，並以觀塘區最多，共佔7幢。而今日上榜的大廈中，有不少為紀律部隊宿舍，包括屯門湖康警察宿舍2座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座，以及葵涌荔景紀律部隊宿舍3座。
另外，有13個指明地方因污水樣本呈陽性上榜，其中東涌的私人屋苑東環共涉5幢大廈。
政府提醒，若有人曾在9月14日至20日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周四（21或22日）接受核酸檢測。
▼9月20日部份強檢大廈▼
秀茂坪邨有2幢上榜
根據最新公告，有52幢大廈因有陽性個案到訪，故被納入強檢名單，當中以觀塘區最多，合共有7幢上榜，其中秀茂坪邨共涉兩幢，分別為秀景樓及秀義樓。其餘大廈則為觀塘裕民中心3座、牛頭角淘大花園H座、彩盈邨盈樂樓、油塘油美苑澤美閣、藍田康瑞苑。
沙田及屯門區各佔6幢
排行第二則為沙田區及屯門區，各佔6幢。在沙田區，分別有沙田乙明邨明耀樓、新田圍邨富圍樓；大圍新翠邨新月樓高座；火炭旭禾苑；馬鞍山錦豐苑錦菱閣、翠擁華庭2座。
而在屯門區，則包括恒福花園1座、新屯門中心8座、兆畦苑兆強閣、大興邨興輝樓、蝴蝶邨蝶意樓，以及屯門湖康警察宿舍2座。
▼9月20日強制檢測公告▼
13幢污水陽性大廈上榜 包括東涌東環5幢大廈
此外，另有13幢大廈因污水呈陽性，故同樣須強檢，其中東涌的東環共有5幢上榜，包括1A 及 1B 座、2A及2B 座，以及1至3號的住宅大樓。
此外，位於將軍澳的健明邨明日樓、彩明苑彩桃閣，以及葵涌的豐寓、守運樓，亦同樣須接受強制檢測。
▼各區流動採樣站（截至9月21日）▼
最新強制檢測名單：
-屯門兆畦苑兆強閣
-沙田旭禾苑
-柴灣藍灣半島 1 座
-沙田乙明邨明耀樓
-秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
-牛池灣彩雲二邨豐澤樓
-油塘油美苑澤美閣
-屯門大興邨興輝樓
-屯門恒福花園 1 座
-天水圍天華邨華祐樓
-鴨脷洲海怡半島海逸閣
-屯門蝴蝶邨蝶意樓
-慈雲山慈正邨正泰樓
-粉嶺嘉福邨福樂樓
-牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 1 座
-天水圍天耀二邨耀豐樓
-藍田康瑞苑
-長沙灣凱樂苑凱旭閣
-青衣長宏邨宏意樓
-柴灣興華一邨興翠樓
-荃灣全．城滙 7 座
-馬鞍山錦豐苑錦菱閣
-天水圍嘉湖山莊景湖居 3座
-柴灣小西灣邨瑞泰樓
-粉嶺華心邨華勉樓
-長沙灣麗翠苑麗森閣
-牛頭角淘大花園 H 座
-將軍澳叠翠軒 1 座
-秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
-荃灣梨木樹邨 5 座
-天水圍慧景軒 1 座
-天水圍天晴邨晴彩樓
-東涌映灣園映濤軒 7 座
-大埔寶雅苑興和閣
-將軍澳厚德邨德安樓
-上水彩蒲苑彩碧閣
-沙田新田圍邨富圍樓
-葵涌麗瑤邨富瑤樓
-葵涌荔欣苑荔影閣
-牛頭角彩盈邨盈樂樓
-黃大仙天馬苑駿安閣
-觀塘裕民中心 3 座
-屯門新屯門中心 8 座
-鑽石山龍蟠苑龍璧閣
-葵涌荔景紀律部隊宿舍 3座
-粉嶺粉嶺中心 F 座
-屯門屯門湖康警察宿舍 2座
-大圍新翠邨新月樓高座
-馬鞍山翠擁華庭 2 座
-石硤尾石硤尾邨美禧樓
-將軍澳新都城 2 期 1 座
-何文田冠熹苑
-九龍灣麗晶花園 12 座
-大圍美田邨美庭樓
-將軍澳健明邨明日樓
-長沙灣蘇屋邨牡丹樓
-東涌東環 2A 及 2B 座
-東涌東環 1A 及 1B 座
-東涌東環 1 號住宅大樓
-東涌東環 2 號住宅大樓
-東涌東環 3 號住宅大樓
-柴灣翠灣邨翠壽樓
-將軍澳彩明苑彩桃閣
-葵涌興芳路 178 號豐寓
-葵涌榮芳路 1-5 號守運樓