港鐵票價遭批易加難減　機制檢討今起諮詢　研如何更反映盈利水平

港鐵票價可加可減機制屢被批評只加不減。機制每五年檢討一次，政府今日（20日）表示，即日起就機制展開為期三個月的公眾諮詢，以尋求可行、務實的方案，令機制維持港鐵的財政穩健情況，並配合社會的發展需要，推展鐵路項目；同時回應市民對票價調整的關注。

政府的諮詢文件提到，社會有聲音指，港鐵在有可觀盈利下仍然加價，有意見認為機制未能有反映港鐵的服務表現，今次檢討會考慮如何讓機制更進一步反映港鐵的盈利水平和服務表現。另外，檢討亦會考慮現時的車費優惠安排，包括「程程3%車費回贈」、港鐵都會票等，是否可針對性回應乘客訴求。

港鐵票價結構關注組則認為，諮詢文件提出的方向，未能有效回應票價調整機制易加難減的問題。



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可加可減機制方程式：



0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素 — 額外扣減 = 票價調整幅度



港鐵票價調整機制每五年檢討一次，政府宣布今日起展開公眾諮詢。現時機制設有「分享利潤機制」及「服務表現安排」，會按港鐵每年基本業務利潤，以及服務延誤情況，撥出相應金額作票價優惠。諮詢文件提到，有意見認為機制未能有效反映港鐵的服務表現，在可觀盈利下仍可加價，尤其是鐵路項目的物業發展盈利，因此是次檢討會考慮如何令機制更反映港鐵的盈利水平和服務表現。

多項票價優惠將屆滿 須檢討能否針對乘客訴求

另外，在上次檢討時，港鐵推出不同車費優惠，包括「程程3%車費回贈」、港鐵都會票、全月通加強版、綠色專線小巴轉乘優惠等，上述優惠將於2023年屆滿。文件指，檢討會考慮相關優惠安排是否可針對性回應乘客訴求。此外，現時港鐵每年在票價方程式的結果，提供0.6%的特別調整，該安排於2022／23年度屆滿。

港鐵香港車務營運業務（立法會文件）

運輸局︰前提要以直接驅動方程式為基礎

票價調整幅度按照票價調方程式的結果所得，文件認為方程式公開易明，認為檢討要維持簡單、具透明度、客觀數據，及以直接驅動方程式為基礎的前提下推行。文件又指，機制經詳細研究而成，亦經過討論，具法律約束力。

文件又提到，有意見希望政府補貼港鐵票價，或以港鐵股息資助其他交通工具。不過文件指，現時會透過「公共交通費用補貼計劃」向公共交通開支較高的市民，直接提供資助，避免政策向個別營辦商傾斜。文件又提到，港鐵票價的釐定，會直接影響其他公共交通工具的競爭力，因此任何關於票價調整機制的改動，必須考慮港鐵以至整個公共運輸行業的可持續發展。

諮詢為期三個月

政府現邀公眾就檢討票價調整機制提出意見。公眾諮詢為期三個月，市民可於2022年12月19日或以前，透過以下方式，向運輸署遞交書面意見：

郵寄：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓運輸署巴士及鐵路科

傳真：2802 2679

電郵：fam-review2022@td.gov.hk

請於信封或意見書上註明「檢討港鐵票價調整機制」。如有

任何查詢，請致電2804 2600。



港鐵票價結構關注組成員紀俊安，亦是Facebook專頁「火車未到站」的創辦人。（資料圖片／李澤彤攝）

關注組︰未能有效回應票價機制易加難減問題

港鐵票價結構關注組成員紀俊安認為，諮詢文件未能有效回應票價機制易加難減的問題，若只以小修小補的方式完成檢討，例如僅增加恆常優惠、提升優惠幅度等，無法改變連年加價對市民負擔的影響，形容文件如流水作業。

文件亦提到過去數年有3.35%的延後票價加幅。紀俊安批評，文件未有提出任何處理方法，若按現有安排，當經濟復甦之時，便需追加數年前所累積的加幅，增加乘客車費負擔。他又批評，政府無視車費短貴長平的不平衡情況，文件內未有提及。