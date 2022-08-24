粉嶺奪6命車禍 再有死者遺產管理人向九巴及司機索償
撰文：劉安琪
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粉嶺公路於3年前發生奪命車禍，一輛九巴失控撞樹，巴士上層遭剖開，有乘客被拋出車外，事件釀成6死38傷。其中一名死者的遺產管理人，昨（日）入稟高等法院，向肇事司機和九巴索償。
原告為死者陳嘉龍的遺產管理人趙仙，被告分別為文志光和九龍巴士（一九三三）有限公司。
肇事九巴嚴重損毀，兩乘客被拋出車外喪命。(詳看下圖)
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入稟狀指，文志光於2019年12月18日，在粉嶺公路駕駛的巴士時，發生車禍，陳在事件中喪生。入稟狀續指，事件因被告疏忽和違反照顧責任所致，因此向被告索償。
文志光早前承認危險駕駛導致他人死亡和危險駕駛引致他人嚴重受傷兩罪，於去年被判囚4年。
案件編號：HCPI211/2022
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