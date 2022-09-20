調查指中學生對回收存誤解　42%認為油漆罐可回收　促加強宣傳

香港公平貿易聯盟調查發現，中學生對可持續消費的態度普遍不夠積極，認識亦有待改善。團體調查數據顯示，96.2%受訪者到超市購物時，均會以價錢合理性來決定會否購買某產品，較少考慮到產品的生產過程是否對環境友善、採集原材料時對破壞生態環境以及過度包裝等問題。



另外，調查亦發現不少中學生對回收物存在謬誤，如42.4%受訪學生認為油漆罐可以回收，惟團體指事實上油漆罐與其他化學容器⼀樣是不可回收的。團體建議，政府可加強宣傳以及投放更多資源予學校作推廣之用。團體又指，如政府可在社區內增加回收設施、加強流動回收服務，相信可鼓勵中學生實踐可持續消費行為。



香港公平貿易聯盟通過網上平台於今年1月15日至2月14日進行一項中學生可持續消費習慣調查，成功收回628份有效問卷。調查中發現，93.5%受訪中學生能正確指出區內設有基本的回收設施，如三色回收箱等。不過只分別得31.8%和18%受訪者表示其社區有「綠在區區」和回收車服務，團體認為反映政府對「綠在區區」宣傳不足，或社區回收設施不足。

96.2%受訪學生購買產品只以價錢合理性來決定

調查又顯示，96.2%受訪者到超市購物時，均會以價錢合理性來決定會否購買某產品，不過產品物料是否對環境友善、生產過程對生產者或環境是否友善、包裝可否回收，以及公平貿易認證，分別只得21%、18.6%、15.6%和16.6%的關注度。

香港公平貿易聯盟總幹事張一心。（香港公平貿易聯盟提供）

此外，逾七成受訪者表示會在家中實踐回收，不過團體指不少受訪對回收物存在誤解，包括42.4%認為油漆罐可以回收。香港公平貿易聯盟總幹事張一心表示，調查發現中學生對可持續消費的態度普遍不夠積極，對可持續消費的認識亦有待改善，在實踐方面也不甚熱衷，建議政府可加強宣傳以及投放更多資源予學校作推廣之用。