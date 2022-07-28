環團5仙回贈收膠樽　11個月收5000萬個　促向回收商提供經濟誘因

膠樽雖然方便使用，但回收不當卻對環境造成破壞。由飲料製造商及進口商等成立的免「廢」暢飲早前試驗以5仙回贈一個回收到的膠樽，周三（27日）發表報告。團體表示，計劃成功於11個月內收集5,000萬個塑膠飲品樽，並建議政府為回收商提供經濟誘因，才可提升「塑膠飲料容器生產者責任計劃」成效。團體又認為，政府須設立大量收集點。



不過環保團體綠惜地球認為，調查結果或反映五仙能對清潔工及基層產生一定的回收吸引，然而金額對其他消費者的吸引力則存疑。綠惜地球又建議，本港應訂定每個膠樽一元的金額回收。



每個膠樽回收成本1.1毫

免「廢」暢飲早前試驗以5仙回贈一個回收到的膠樽，最新報告指計劃的回收成本是每個膠樽1.1毫，當中有5仙是支付清潔員或其他回收員的膠樽回贈，3.5仙是支付回收商收集膠樽的費用。該計劃由回收基金撥款資助560萬元，免「廢」暢飲有限公司總經理司馬文表示，計劃提供經濟誘因和工作空間，並支援逾40萬名清潔員，令他們日常回收工作暢順，更料會大幅提升香港的回收率。

免「廢」暢飲又建議，當局推行塑膠飲料容器生產者責任計劃時，應為回收商提供明確的報酬，而非單靠市場價值。另外，團體認為由於膠樽是消費品，收集點必須相對地靠近消費的所在地，故在物流和消費地點的距離之間取得平衡很重要。團體又強調，政府須提供透明和可驗證的回收流程，讓公眾可放心參與，提高回收膠樽意欲。

免「廢」暢飲早前試驗以5仙回贈一個回收到的膠樽，周三（27日）發表報告。（免「廢」暢飲提供）

綠惜地球回應指，調查結果或反映5仙能對清潔工及基層產生一定的回收吸引，然而對其他消費者的吸引力則存疑。綠惜地球又稱，根據民調結果顯示，受訪者普遍認為至少1元按金才推動市民改變膠樽回收習慣，強調若依賴清潔工代市民「執手尾」及「擦屁股」：「以為這樣叫補助基層生計，其實是把大家的責任推卸給清潔工。」