確診大廈｜降至一萬幢以下　畢架山一號、啟德1號、傲瀧上榜

本港今日（20日）新增5,000多宗新冠毒確診個案，衞生署今晚更新確診大廈名單，過去7日出現確診個案的大廈回落至一萬以下，共9,912幢。



其中3,171幢至昨日仍有新增呈報個案。以元朗區佔最多，合共有337幢；其次是沙田區及東區，分別有315幢及253幢。最新名單涉及不少豪宅及高尚住宅，包括九龍塘畢架山一號、九龍城啟德1號、天寰天海匯、西貢傲瀧、中環嘉景臺等。



▼9月20日 部份確診大廈▼



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3171幢大廈有新增個案

根據最新確診大廈名單，共9,912幢上榜、即大廈內過去7日出現確診個案，數量較昨日的10,030幢稍減逾100幢，回落至一萬以下。當中3,171幢為新增大廈，即昨日有確診個案呈報。

元朗增337幢 多間獨立屋上榜

在這3,171幢大廈中，元朗區成「重災區」，共337幢新上榜，遍及多個私人屋苑，其中嘉湖山莊景湖居有10幢、尚悅有6幢、Wetland Seasons Park有4幢等。區內也有不少獨立屋上榜，包括錦綉花園有9間獨立屋上榜、加州花園有4間獨立屋上榜。

沙田增315幢 涉沙田第一城、銀湖．天峰、御龍山

沙田區新增315幢，成為18區中第二多昨日仍有新呈報大廈的區份，區內同樣有多個私人屋苑內有多座上榜，包括沙田第一城有17幢、富寶花園有8幢、金獅花園及富安花園各有7幢、銀湖．天峰有4幢、御龍山有3幢等。

▼9月20日 確診大廈名單▼



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東區增253幢 太古城佔21幢

至於東區，則新增253幢，遍及多個公屋及私人屋苑，包括太古城有21幢上榜、杏花邨有13幢、康怡花園有9幢、耀東邨有5幢、愛蝶灣有6幢等。

7間酒店、27幢宿舍昨日仍有新呈報

另外，名單上仍有7間酒店昨日仍有新呈報，包括香港喜來登酒店、馬哥孛羅香港酒店、雍澄軒酒店、仕德福山景酒店等。

宿舍方面，則有27幢宿舍昨日仍有新呈報，其中4幢為大學宿舍，包括香港理工大學學生宿舍(何文田)、香港理工大學學生宿舍胡應湘樓、賽馬會樓、及城市大學學生宿舍；其餘則均為紀律部隊宿舍。