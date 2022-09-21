疫苗｜政府收到復必泰幼童配方認可申請　交顧問專家委員會審核

現時接種新冠疫苗的年齡已降至6個月大，但6個月至不足5歲的嬰幼童，只可打科興疫苗。政府周二（20日）表示，一直與相關藥廠積極商討洽購復必泰疫苗的幼童配方，有關商討進度良好，已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗的認可申請，將會交由顧問專家委員會審核及向局長提交意見。



▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



+ 9

根據聯合科學委員會聯同專家顧問團的專家建議， 5至17歲的兒童及青少年可接種 BioNTech（復必泰）疫苗或科興（克爾來福）疫苗。6個月至不足5歲的兒童只可接種科興疫苗。

政府發言人表示，根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），醫務衞生局局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，在顧及2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素，批准認可新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的。

▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



+ 8

發言人表示，政府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗的認可申請，將會交由顧問專家委員會審核及向局長提交意見。

當局表示，本港提供的兩款疫苗均能安全有效地減低因感染新冠病毒而導致重症和死亡的風險。我們呼籲各位家長切勿遲疑，盡早安排為子女接種疫苗，讓他們在傳播力強的變異病毒株威脅下，及早得到保護。

▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



+ 3