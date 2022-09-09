猴痘｜科大研究證兩款天花疫苗均對猴痘有強烈免疫反應

香港本周一（5日）錄得首宗猴痘輸入個案，令市民關注猴痘疫苗何時到港。據早前疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前向傳媒透露，港府購入的經改良的牛痘病毒疫苗（Modified Vaccinia Ankara）。

現時流行的猴痘病毒出現了病毒變異，有市民憂心所購疫苗的成效或有所拆扣。科大和澳洲墨爾本大學公布共同進行的研究，預期現時的天花疫苗仍能誘導人體對猴痘病毒產生強烈免疫反應，當中包括港府購入的疫苗。研究結果已於國際科學期刊《病毒》中發表。



香港本周一（5日）錄得首宗猴痘輸入個案，令市民關注候痘疫苗何時到港。圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人展示手背上的疹子。（AP）

猴痘病毒迅速傳播，本港本周更錄得首宗由外地輸入的個案，令人憂心猴痘病毒會否蔓延至本港。政府一直指今個月內會有疫苗來港，惟有多少劑及購買那一款的疫苗，卻一直未有公布，加上現時流行的猴痘病毒經已變種，令人憂心港府購入的疫苗對猴痘病毒的成效。

據疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆向傳媒透露，政府購入的是經改良的牛痘病毒疫苗（Modified Vaccinia Ankara），屬於高度減活疫苗（highly live attenuated vaccine）。

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科大和澳洲墨爾本大學為此就目前可用的天花疫苗MVA-BN（即港府購入的疫苗）和 ACAM2000疫苗，進行共同研究。研究團隊在新的猴痘病毒株出現後數星期內展開基因組分析，以了解在今年猴痘疫情爆發中觀察到新的基因突變會否影響由疫苗產生針對猴痘病毒的免疫反應。

圖片顯示由牛痘病毒研發而成的疫苗所產生的抗體會攻擊兩個蛋白例子，2022猴痘病毒並沒有任何新的變異。 （科大提供）

研究團隊利用基因組及免疫學數據，研究團隊比較牛痘病毒及新猴痘病毒的基因相似及差異，特別是由T細胞及由疫苗所誘導的中和抗體所識別、被稱為「抗原表位」的蛋白部分。

研究團隊發現雖然現時病毒株與過去三年收集到的猴痘病毒株有50個單一鹼基對變異（SNP），但其蛋白部分，包括引發中和抗體的八種「抗原表位」的蛋白，與現時新猴痘病毒株參考序列之間存在96%高度的遺傳相似性，故預期現時的天花疫苗仍能誘導人體對猴痘病毒產生強烈免疫反應。

領導是次研究的科大電子及計算機工程學系研究助理教授 Ahmed Abdul QUADEER (左)及澳洲墨爾本大學Matthew MCKAY教授。（科大提供）

領導研究的科大電子及計算機工程學系研究助理教授 Ahmed Abdul QUADEER表示，結果能減低對新猴痘病毒的不安，預期由天花疫苗所產生的免疫反應將能繼續對新猴痘病毒有效，就如對先前出現的猴痘病毒一樣。不過科澳洲墨爾本大學Matthew MCKAY教授補充，雖然基因排序及免疫學數據已提供證據預期強烈的免疫反應，我們仍須要臨床研究以確定這些疫苗針對新猴痘病毒的確切效用。