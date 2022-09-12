疫情．最新｜增7938宗個案添11死　10歳男童嘶哮症情況危殆

今日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港疫情稍見回落，新增7938宗個案，為9月以來最少，另添11名死亡個案。醫管局呈報一宗10歲男童確診個案，本身有腦癎症，已打兩針科興疫苗，日前快測呈陽性，昨日求診，出現嘶哮症情況，現正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的確看到確診數字有少許靠穩及回落跡像，仍要密切留意是否與連日假期有關，並視乎假期後會否反彈，以及病毒株BA.5是否已到頂等因素。



昨日疫情總覽：



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2278，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

【17:21】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（12日）公布，因應沙田、深水埗、大埔及中西區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋苑包括沙田星漣海、銀湖‧天峰、雲海別墅、廣源邨，以及深水埗碧海藍天、一號．西九龍及美孚新邨7期等。

【17:21】本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增11宗死亡個案，56名危殆病人。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名10歲本身有腦癇症的男童，已接種兩針疫苗，日前快測陽性，之後有發燒、氣促，及嘶哮症病徵，而且神智轉差，情況危殆，現於兒童深切治療部留醫。

【17:08】本港疫情反覆，每日新宗個案數字在高位徘徊，最近一名小紅書博主發布一篇名為「8.18深圳到香港 沒打針也可以到處去」的貼文，指未曾接種任何疫苗、沒有獲發內地豁免證明書，抵港後只要到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行會自動變藍碼，可自由出入受疫苗通行證規定的場所，引起網上熱議。

翻查資料，政府早於五月時已列明，即使未接種本港要求的相應劑量疫苗，在2022年5月1日起，從內地或澳門抵港的人士（主要是包透過「回港易」、「來港易」計劃到港）， 可獲發一個由抵港日期起計180日，即六個月內有效的臨時疫苗通行證二維碼，方便出入指定處所，但亦提醒應盡早按「疫苗通行證」不同階段的要求，在本地提供新冠疫苗接種的地點接種所需劑量的疫苗，以在「臨時疫苗通行證」失效後繼續符合「疫苗通行證」要求。



【16:52】踏入九月以來，每日新增個案都在9000或10000宗徘徊，今天降至7938宗。張竹君表示，近日確診數字好似有少少靠穩及回落跡像，未知道與中秋連假有無關係，須密切留意假期後會否反彈，以及病株BA.5是否已到頂，現在大概佔68%，是否維持這個比率或是上升，都是要關注的情況。



【16:49】何婉霞續稱，該名10歲男童有打兩針科興疫苗，對上一針是今年3月打，本身有腦癎症，情況較複雜，要用多過一種抗抽筋藥控制病情，入院時有發燒及咳，故去了指定診所後，見到情況後轉介入院，已開抗病毒藥及針對性藥物。10歲男童的爸爸、媽媽、6歲妹妹前兩日確診，男童的公公都確診，可能是源頭。

【16:40】何婉霞表示，瑪嘉烈醫院一名留院10歲男童有腦癇症，打了二針，9月9日快測陽性，11日去指定診所求醫，之後轉送瑪嘉烈醫院兒科，有發燒〉氣促、嘶哮症，已處方藥物，神智轉差，已電腦掃瞄，初步正常，正在兒童深切治療部留醫，情況危殆。



【16:38】11間院舍個殘疾院舍共11名院友確診，共54名院友列為密切接觸者。另有1間幼稚園、2間小學和1間中學有呈報個案。



【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增7938宗個案，包括166宗輸入個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會中表示，今日（12日）累計2753名確診者留院，包括207宗新增入院個案，累計危殆病人56名，其中 14 名危殆病人正在深切治療部。新增11宗死亡個案，十男一女，年齡介乎61至93歲。

【13:53】本港疫情持續，個案徘徊在九千至萬宗高位。港大感染及傳染病中心總監何柏良今日（12日）在電台節目表示，現時本港每星期有7至8萬宗個案，如繼續以污水檢測作為指標控制疫情，已起不到斬斷傳播鏈的作用。他又指政府容許確診者居家隔離，但同時推行強檢公告，「邏輯性講唔通」，認為應取消強制檢測和圍封強檢，以免加劇市民的抗疫疲勞。

何柏良又指出，未完成接種疫苗的長者重症及死亡風險高，政府應提高長者接種率，建議再縮短疫苗通行證第二和第三針疫苗之間的寬限期。

【12:59】新冠肺炎疫情未止，港府續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。政府表示，油尖旺民政事務處今日（12日）聯同警務處油麻地分區和衞生署，在尖沙咀擎天半島第一座的出入口查核受檢人士的檢測證明。在約三小時的執法行動中，政府共檢查了約370名受檢人士，有14人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中六人被票控，各罰款一萬元，即合共六萬元。

【09:00】港大發現兒童及青少年打兩劑復必泰或科興疫苗重症保護率逾九成，香港大學兒科臨床助理教授陸俊文今（12日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，研究顯示打兩針以上始具足夠保護力，「唔好只係諗住打一針」。他又提到，是次研究雖未能涵蓋對BA.4或BA.5變種病毒分析，惟經驗所得，打針同樣有效，團隊亦會繼續進行研究，稍後公布分析結果。

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