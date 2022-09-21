確診大廈｜回落至9717幢　2807幢有新患者　涉禮頓山、星輝豪庭等

本港確診數字回落至5,000多宗水平，衞生署今日（21日）更新確診大廈名單，總共有9,717幢大廈上榜，較昨日（20日）再減約200幢。當中2,807幢為最新呈報大廈，即有居民確診或再有居民染疫，較昨日少約200幢，沙田區屬重災，有300幢上榜，其次為元朗區及港島東區，分別268幢及243幢上榜。



新上榜大廈不乏豪宅及高尚住宅，包括西半山帝豪閣、大坑上林、跑馬地禮頓山、何文田半山壹號、九龍塘尚御及星輝豪庭等。



▼9月21日 部份確診大廈▼



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沙田區新增最多 涉名城、壹號雲頂、希爾頓中心等

最新確診大廈名單有9,717幢大廈上榜，即過去7日有確診者居住或逗留，數字較昨日稍減200幢。新上榜大廈有2,807幢，跌破3,000幢大關。18區之中，最多大廈上榜是沙田區，共300幢，包括沙田名城、壹號雲頂、城門之源、好運中心、希爾頓中心等，新港城共7幢新上榜、第一城亦有9幢新上榜。

元朗Yoho有11幢再有居民染疫

元朗區亦有268幢新上榜大廈，位列18區第二名，Grand Yoho、Park Yoho、Yoho Midtown及Yoho Town合共有11幢大廈昨日有新呈報個案，天水圍俊宏軒亦有7幢、嘉湖山莊合共18幢新上榜。慧景軒、御豪山莊、栢慧豪園等亦有大廈上榜。

▼9月21日 確診大廈全名單▼



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太古城、杏花邨各有多17幢上榜

至於港島東區亦有243幢上榜，包括丹拿花園、嘉亨灣、寶馬山花園等，太古城合計有多17幢上榜，康怡花園亦有9幢，杏花邨17幢等。

另有多幢豪宅及高尚住宅有呈報確診個案，包括西半山帝豪閣、大坑上林、跑馬地禮頓山、何文田半山壹號、九龍塘尚御及星輝豪庭等。

紀律部隊、政府及學校宿舍方面，新增21幢宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍、九龍城區入境事務處主任宿舍、理工大學學生宿舍(何文田)、荔景紀律部隊宿舍1至3座及西九龍紀律部隊宿舍等。

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