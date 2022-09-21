多760名師生確診　年費30萬李寶椿聯合世界書院爆疫全校停課7天

本港新冠病毒疫情近日趨緩，衞生署今日（21日）公布新增5,687確診個案，其中學校呈報760宗，涉526間學校，包括647名學生及113名教職員。



學費及宿費每年達30萬元的馬鞍山李寶椿聯合世界書院，有15名學生近日染疫，佔全校240名學生6.25%，全部住宿舍，全校將停課一周。北角蘇浙公學再多一個班級停課，6A班27名學生中有4人確診。



馬鞍山李寶椿聯合世界書院有15名學生近日染疫，全校將停課一周。（學校網頁圖片）

760名患者分布526間學校

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校新增760宗呈報個案，包括647名學生及113名教職員，共涉529間學校，分別來自105間幼稚園、222間小學、186間中學及13間特殊學校。在過去7天，有383間學校呈報2宗或以上確診個案。

李寶椿聯合世界書院一年學費及宿費達30萬

張竹君指，有10間學校的個別班及出現聚集性情況，其中位於馬鞍山的李寶椿聯合世界書院有15名學生在過去一段時間染疫，涉及11年級有3宗個案，12年級有12宗個案。

該校為直資中學，只辦兩年制「國際文憑大學預科課程」（International Baccalaureate Diploma），本地生每年學費102,000元，非本地生則收198,000，另住宿費每年198,000元。

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至於感染來源，張竹君說：「學生會一齊混合上堂，估計有啲課外學習活動（感染），有啲係出去，可能嗰啲情況有啲感染都未定。」該校全體240名學生都住宿舍，4座宿舍樓都出現個案，衞生署建議全校停課一星期。

此外，有2間早前已有班別停課的學校再各增一個班級停課，包括荃灣麗城心怡天地幼稚園 ICELAND班上下午班各有1名學生中，有教師同時教上下午班，兩個班級停課一星期。位於北角的蘇浙公學6A班級共27名學生，有4人中招，該班也要停課。

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