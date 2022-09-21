政府專家顧問劉宇隆確診　已打4劑疫苗　用快測棒撩喉嚨呈陽性

本港新冠疫情持續，繼港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇兩周前染疫後，再有政府專家顧問中招。政府專家顧問之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆回覆《香港01》查詢指自己確診新冠肺炎，正在家中隔離。



劉宇隆表示，今日是確診的第三日，自己病徵輕徵，有少量痰及輕微喉嚨痛，多次鼻腔快測呈陰性，但他認為結果不實，故用快測棒撩喉嚨，最終驗出陽性結果。



劉宇隆去年2月26日在佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心打科興疫苗。他身穿「勉逸歷」字樣的短袖衫，並展示打針處，指自己接種後「有了免疫力」。（資料圖片/羅君豪攝）

有身邊人染疫 出現輕微病徵 鼻腔快測一直陰性

劉宇隆今早接受電台訪問聲線雖無異樣，但據了解，他至今晚7時許出席「幼兒接種新冠疫苗安全及成效」網上講座時，透露近期確診，自己已打4劑疫苗。他指近日有身邊人染疫，自己有輕微病徵，惟鼻腔快測一直陰性，憑經驗覺得「無可能陰性」，故用快測棒撩喉嚨，最終驗出陽性結果。

今早接受電台訪問稱嬰幼童版復必泰有望下月供港

劉宇隆今早（21日）曾接受電台訪問，為幼童版復必泰疫苗解惑，聲線未見異樣。他在電台節目表示，政府已收到幼童版復必泰疫苗新冠疫苗認可申請，將會交由顧問專家委員會審核及向醫務衞生局局長提交意見，估計疫苗下月有望供港，6個月至5歲的嬰幼童版復必泰和科興一樣要接種3針，首兩針須相隔2個月注射，第三針就要和第二針相隔3個月注射。

他又回應一名情況危殆的2歲確診男童情況，指有人在網上發文指新冠疫苗在小童身上產生細胞因子風暴，或會引致死亡，批評該些人在網上散播似是而非的證據及不盡不實的訊息，宣傳自己的觀點。他解釋該男童病毒量高，併發腦炎而且腦部創傷嚴重，情況危殆，指有關言論是在家屬的傷口灑鹽。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼

