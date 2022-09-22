確診大廈｜單日再增3093幢　赤柱Bluewater、大潭陽明山莊上榜

本港今日（22日）新增5,990多宗新冠毒確診個案，衞生署今晚更新確診大廈名單，過去7日出現確診個案的大廈仍然為一萬以下，共9,681幢。其中以沙田區最多，共佔310幢，其次為元朗區，共有297幢。

此外，名單上也涉及不少豪宅，包括赤柱Bluewater、淺水灣雙溪、陽明山莊1座、16至17座、何文田Dunbar Place。



▼9月22日 部份確診大廈▼



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根據最新確診大廈名單，共9,681幢上榜、即大廈內過去7日出現確診個案，當中3,093幢為新增大廈，即昨日有確診個案呈報。

沙田區最多

其中沙田區共佔310幢，屬18區最多，上榜大廈包括九肚山澐灃5座、玖瓏山日瓏閣2座、玖瓏山月瓏閣3座；沙田曉翠山莊2座、壹號雲頂2座；火炭晉名峰B座、御龍山1座及6座；馬鞍山星漣海2B座。

此外，有部份屋苑涉多幢大廈，其中沙田第一城高達15幢，而水泉澳邨、禾輋邨亦有13幢及10幢上榜。此外，名城及新港城亦分別有7幢。

▼9月22日 確診大廈全名單▼



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嘉湖山莊多達18幢上榜

元朗區則佔297幢， 排行全港第二位，當中包括Wetland Seasons Park 別墅、譽88 1座、溱柏1座及10座、爾巒珍諾華大道1座及7座、爾巒茵羅洛斯大道5座等。

其中嘉湖山莊多達18幢上榜，分佈在景湖居、樂湖居、美湖居、翠湖居、賞湖居、麗湖居；而俊宏軒亦涉9座，Yoho Midtown的 M1、M3、M5、M6及M7座亦有人染疫。

涉多個大學宿舍

名單上亦有不少大學宿舍，當中有中文大學有和聲書院、崇基學院利樹培堂、崇基書院湯若望宿舍、新亞書院志文樓。

至於其他大學，則分別有香港大學聖約翰學院王植庭堂、城市大學學生宿舍、香港理工大學學生宿舍(何文田)、香港科技大學學生宿舍6座、香港樹仁大學宿舍文康大樓。

有多間著名酒店

除了住宅外，亦有多間著名酒店上榜，包括TUVE、港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、馬哥孛羅香港酒店等、帝都酒店、美麗華酒店。