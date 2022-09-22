強制檢測｜納83幢大廈近期最多　半山豪宅君珀、觀塘凱滙等上榜

本港單日確診宗數穩步回落，惟醫務衞生局今晚（22日）發出新一份強制檢測大廈名單，多達83幢大廈需要強檢，較昨日多16幢，為近期最多。其中81幢涉有確診者居住。沙田區共13幢上榜，為18區之冠，其次為觀塘區10幢，西貢區、元朗區及屯門區各有8幢上榜。上榜大廈包括半山區堅尼地道4號君珀、馬灣珀麗灣18座、九龍塘又一村又一居31座、屯門掃管笏愛琴海岸1、2和8座及觀塘凱滙1座等。



另有2幢大廈因污水樣本陽性而需強檢，均位於柴灣，分別是環翠邨澤翠樓及杏花邨26座。



▼9月22日 部份強檢大廈▼



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81幢涉有確診者居住大廈中，沙田區共13幢上榜，為全港18區之中最多，大廈遍及私人樓宇及公營房屋，包括穗禾苑豐年閣及詠茂閣、馬鞍山新港城C座、大圍金獅花園金滿閣及恒峰花園2座、沙田希爾頓中心C座、水泉澳邨清泉樓及碧濤花園金蘭閣等。

觀塘區亦有10幢大廈上榜，為第二多的區份，包括九龍灣德福花園R2座、觀塘康寧道11號冠天閣、藍田康逸苑康年閣及觀塘祥和苑和悅閣等。西貢區、元朗區及屯門區各有8幢上榜，西貢區8幢全為將軍澳大廈，例如東港城2座、將軍澳廣場2座及清水灣半島6座等；元朗區有朗屏邨雁屏樓、新時代中城M7座及慧景軒2和3座；屯門區則有兆禧苑雅禧閣及美樂花園7座等。

▼9月22日 強檢大廈名單▼



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至於港島區方面，共4區有大廈上榜，合共11幢，包括東區、南區、灣仔區及中西區。其中東區有5幢大廈，涉西灣河欣景花園3座、鰂魚涌西灣臺18號逸意居1座及北角英皇道395號僑冠大廈A座等；南區亦有4幢，包括鴨脷洲漁安苑霞安閣及薄扶林置富花園富怡苑等。

多幢豪宅或高尚住宅均上榜，包括位於中西區的半山豪宅堅尼地道4號君珀，翻查地產網站，其單位最近10宗成交價全部逾5,000萬以上，甚至有成交價高達1.7億元。其餘馬灣珀麗灣18座、九龍塘又一村又一居31座、屯門掃管笏愛琴海岸1、2和8座及觀塘凱滙1座等亦有上榜。此外，觀塘順利紀律部隊宿舍4座亦有上榜。

另外，有2幢大廈因污水樣本陽性而需強檢，均位於柴灣，分別是環翠邨澤翠樓及杏花邨26座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月22日）▼



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任何在9月16日至9月22在曾在該些大廈逗留超過兩小時的市民，均需在明日及後日（23及24日）進行檢測。政府明日將於薄扶林置富花園及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於田灣嘉隆苑的流動採樣站會延長服務日期至後日。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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強檢大廈名單：



將軍澳明德邨明道樓

將軍澳東港城2座

將軍澳將軍澳廣場2座

將軍澳新都城都會豪庭1座

將軍澳彩明苑彩松閣

將軍澳將軍澳中心5座

將軍澳清水灣半島6座

將軍澳 CAPRI 8座

大圍隆亨邨學心樓高座

大圍美林邨美楓樓

馬鞍山新港城C座

沙田穗禾苑詠茂閣

沙田好運中心棕林閣

大圍金獅花園金滿閣

大圍恒峰花園2座

沙田水泉澳邨清泉樓

沙田新田圍邨榮圍樓

沙田希爾頓中心C座

沙田愉翠苑愉賢閣

沙田碧濤花園金蘭閣

沙田穗禾苑豐年閣

油塘油麗邨碧麗樓

觀塘凱滙1座

觀塘安泰邨恒泰樓

觀塘順利紀律部隊宿舍4座

油塘高翔苑高恆閣

觀塘祥和苑和悅閣

藍田康逸苑康年閣

九龍灣德福花園R2座

牛頭角樂華北邨欣華樓

觀塘康寧道11號冠天閣

元朗朗屏邨雁屏樓

元朗朗屏邨鳳屏樓

元朗朗屏邨雁屏樓

天水圍天頌苑頌波閣

天水圍慧景軒2座

元朗新時代中城M7座

天水圍慧景軒3座

天水圍俊宏軒1座

葵涌怡峰苑豪峰閣

青衣偉景花園4座

葵涌葵俊苑葵裕閣

葵涌新葵芳花園B座

青衣翠怡花園7座

葵涌寧峰苑庭峰閣

荃灣荃灣中心漢陽樓

馬灣珀麗灣18座

荃灣荃威花園N座

荃灣環宇海灣7座

西灣河欣景花園3座

鰂魚涌西灣臺18號逸意居1座

北角英皇道395號僑冠大廈A座

鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈

北角英皇道117號嘉信大廈A座

上水彩蒲苑彩顏閣

粉嶺粉嶺中心C座

粉嶺牽晴間2座

掃管笏愛琴海岸2座

掃管笏愛琴海岸8座

屯門兆禧苑雅禧閣

屯門良德街12號海麗花園1座

掃管笏愛琴海岸1座

屯門盈豐園2座

屯門美樂花園7座

屯門瑜翠園1座

慈雲山慈正邨正康樓

黃大仙新光中心1座

牛池灣嘉峰臺1座

慈雲山慈安苑安康閣

半山區堅尼地道4號君珀

旺角富榮花園7座

大角咀港灣豪庭1座

油麻地駿發花園3座

鴨脷洲漁安苑霞安閣

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

薄扶林寶翠園1座

薄扶林置富花園富怡苑

長沙灣麗翠苑麗棠閣

又一村又一居31座

紅磡黃埔新邨嘉富樓

銅鑼灣東角道24號置安大廈



污水樣本陽性強檢大廈：



柴灣環翠邨澤翠樓

柴灣杏花邨26座

