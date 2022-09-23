0+3一文看清｜醫學監察點任揀　7日4核檢　外出限制登機要求一覽

本港新冠肺炎疫情持續，不過隨着世界各地逐漸開放入境檢疫政策，特首李家超今日（23日）公布，下周一（26日）起入境檢疫安排將改為「0+3」，即抵港人士不需指定酒店檢疫，可直接回家或赴住宿酒店。不過在抵港後三日，相關人士將獲「黃碼」，不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧及戲院等。



在檢測方面，當局公布取消外地來港前要提交核酸檢測陰性證明的要求，改為只須提交快速測試的24小時陰性結果。不過旅客抵港七日內，須每日進行快速測試，而在抵港當日、第2日、第4日及第6日均要核酸檢測，即七日內要做四次核酸檢測。



李家超今日公布，隨着本港確診數字漸平穩，平衡多方因素後，決定下周一起海外及台灣機場來港人士的入境檢疫安排，將由現時「3+4」改為「0+3」，代表抵港後毋須在指定酒店中接受檢疫，可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間亦可以外出。而抵港人士離開機場時可自選交通工具，包括公共交通工具。

1. 外出活動限制

當局解釋，抵港當日將定為第0日，須在機場接受核酸檢測。而得到陰性結果後，會被派發「疫苗通行證」黃碼三日，期間可以外出，但不能進入主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、健身中心、美容院及按摩院及卡拉OK等。

抵港人士如在抵港第二日的核酸檢測中得到陰性檢測結果，即可在抵港第三日早上9時完結醫學監察，「疫苗通行證」亦會獲派發藍碼，解除黃碼限制，可入表列處所如食肆、酒吧等。至抵港第7日早上9時起，觀察期即完結，不再設檢測及出行限制。

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2. 簡化登機要求

現時來港的旅客，登機前要出示核酸檢測陰性證明。李家超指，因應外地現時不易找到核酸檢測服務，取消外地登記時提交核酸檢測陰性證明，改為只須提交快速測試24小時陰性結果，以便利旅客來港。醫務衞生局局長盧寵茂則建議，旅客可在上機前先做電子申報，並取得二維碼。

3. 檢測要求

在新安排下，抵港人士同樣要在機場接受核酸檢測，不過下周一起旅客毋須在機場等候結果，可在採樣後即時回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，即由「TEST AND HOLD」，改為「TEST AND GO」。不過在抵港七日觀察期內，抵港人士每日要進行快速測試，亦要進行四次核酸檢測，包括是抵港當日、第2日、第4日及第6日。盧寵茂則指，相關核酸檢測可在社區檢測中心、流動採樣站或認可私營化驗所進行。

4. 疫苗接種要求

另外，當局亦會取消未完成接種疫苗香港居民不能登機的限制，李家超解釋，下周一起未打針香港居民可以登機回港，不過回港後要按現行程序才可獲得「疫苗通行證」。如抵港香港居民未完成接種疫苗，「係唔可以拎到臨時疫苗通行證，所以回港後必須要盡快打針。」而非香港居民，登機則仍要完成疫苗接種，或有醫學證明豁免。

5. 確診隔離安排

倘若抵港人士在七日觀察期間確診，會怎樣安排？盧寵茂指政府認為當入境人士下降到與本地居民一樣或更低時，確診隔離安排會與本地居民看齊，即可居家隔離或酒店隔離，若確診抵港人士居家或酒店條件不適合，則會安排到社區隔離設施。