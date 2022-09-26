蠔殼圍擬納濕地保育公園　環團揭22公頃地滿佈廢料　面積大過維園

上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，設立多功能濕地保育公園，初步計劃選址在南生圍、蠔殼圍和三寶樹，預料研究報告明年底出爐，以決定三個濕地公園的收地面積、濕地邊界等細節。

長春社去年12月和今年8月，先後兩次到蠔殼圍一帶視察，發現至少10處土地被破壞，合共佔地22公頃，面積比維園還要大，而當中86%為濕地保育區，餘下的14%則為濕地緩衝區。換言之，被破壞的地點均屬於生態價值較高的敏感地帶。

規劃署和地政總署合共向其中7宗個案執法，惟當中僅4處被規劃署要求將受破壞的地點修復，範圍亦遠較受破壞的地方少，最嚴重的個案僅14%受破壞用地須恢復原狀。長春社在當局「收貨」後再到現場視察，發現大部份地方破壞情況仍然嚴重，直斥當局要求過於寬鬆，執管形同虛設。



與深圳福田保稅區一河之隔的蠔殼圍生態價值早被肯定，根據規劃署2010年發表的《邊境禁區的土地規劃研究》，自1998年起，蠔殼圍一帶的水鳥數目佔整個后海灣約15.8%，亦是雀鳥經常棲息和覓食之地。政府在「北部都會區」的文件亦形容該處是「作為東西飛鳥廊道南至塱原自然生態公園的重要節點。」

涉及被破壞的10處地點中，以鄰近羅湖口岸、位處料壆村以北的土地幅員最大，面積達8.83公頃，即接近半個維園，該址建築廢料隨處可見，整片土地遍布鋼筋、被碎石、水泥，塘壆亦被擴闊至最多8米，較一般塘壆闊一倍。

遭破壞土地範圍 規定不可有新發展

值得注意的是，料壆一帶的濕地和魚塘亦有物種「台北蛙」出沒，是「本地關注」、「具保育價值」的動植物物種，而涉事用地更位處濕地保育區範圍，亦即有機會被劃入濕地保育公園，根據政府的規劃指引，涉事用地不何進行新發展，亦不可出現濕地淨減少的情況，惟現時情況已明顯違反指引。

長春社發現蠔殼圍至少10處土地被破壞，合共佔地22公頃，當中86%為濕地保育區。（長春社提供）

規劃署去年9月和11月先後就有關地點的填土、填塘問題，發出「強制執行通知書」和「恢復原狀通知書」，要求涉事人士停止有關違規行為，並移走標示土地範圍上的剩餘物、碎石及填土物料。

政府僅要求復原涉事14%土地

長春社發現，「恢復原狀通知書」的列明範圍僅屬「強制執行通知書」的14%，亦即土地擁有人、佔用人或負責人並不需要將所有被破壞的用地全數恢復；而當局今年7月已就用地情況發出兩份「完成規定事項通知書」，亦即對土地破壞改善的情況「收貨」。

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不過，長春社公共事務主任周藹銓表示，他們在規劃署「收貨」後一個月，再到現場視察，卻發塘壆只被收窄至5.8米，擴闊情況仍未完全修復，而建築廢料仍「一地都係」。

規劃署要求復原後 現場仍見大量建築廢料

至於廢料的種類與去年底的視察非常接近，認為在短短一個月內重新堆積如此大量建築廢料的機會不大，反而認為是根本「未清過」，直指破壞的情況仍然「誇張」，更批評規劃署的指引過份寬鬆：「呢啲建築廢料真係唔係我哋特登去掘先有，佢真係好容易喺旁邊見到，即係如果規劃署本身有去（視察）嘅話，係冇可能見唔到呢啲鋼筋出現喺嗰啲塘壆附近。」

如果咁樣都批咗（完成規定事項通知書）嘅話，我哋都會覺得，其實你係咪發放咗錯誤訊息，話畀啲破壞嘅人聽，原來咁樣規劃署都會收貨，原來破壞咗環境之後，我係咁樣所謂嘅恢復原狀就已經可以喇，唔需要做到底，或者甚至唔需要做返好靚嘅狀態畀返規劃署去睇。 長春社公共事務主任周藹銓

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違規個案並非冰山一角，在上址西面、鄰近落馬洲大沙落的用地亦有被破壞的痕跡，面積亦達5.59公頃，是10處被破壞的土地中面積第二大。除了植皮被移除外，塘壆亦擴闊，長春社翻查航拍照片，該處由一個大魚塘「一拆三」，塘壆亦較以前深色，估計是路面鋪上瀝青，形容魚塘和塘壆均處於「混沌」的狀態，惟截止上月仍未有政府部門執法。

露營地霸官地 植被剷平擺滿枱櫈

除了私人土地有被破壞的情況，連官地亦慘遭「毒手」。為人熟悉的馬草壟路「南屋仔」露營營地，長春社去年底在現場發現，該處佔地0.72公頃，涉及違規經營餐飲和露營服務，有顧客在內露營，「南屋仔」更疑似將破壞範圍延伸至對面馬路，該處植皮被剷，亦擺滿疑似「南屋仔」的枱櫈。

長春社調查發現，蠔殼圍一帶至少10處生態敏感地被破壞。（林穎嫺攝）

惟規劃署只在今年一月對涉事土地發出「強制執行通知書」，要求土地負責人停止違規行為，卻未有發出「恢復原狀通知書」，要求對方將涉事土地修復。

長春社今年8月重返該處，發現「南屋仔」已停業，已再無客人光顧，營地的位置亦寫上「土皮維修、暫停」等告示，連同對面的土地，均有部份地段被圍上鐵絲網、更豎立了「政府土地」的告示牌，估計部份土地涉及官地，現時枱櫈仍未清走，只是移到較後的位置。

地政總署回覆查詢時指，上述地點大部份屬於舊批私人農地，並無用途限制，惟不可搭建未經批准的構築物，但確認部份地方涉及政府土地，元朗及北區地政處人員視察後，正採取土地管制行動，並會繼續跟進。

其他蠔殼圍土地被破壞情況

