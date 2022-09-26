蠔殼圍曾列環保署傾倒廢料黑名單　規劃署：已復原　環團：無改善

政府擬收地設立的濕地保育公園，擬訂選址在南生圍、蠔殼圍和三寶樹，確實選址仍未有定案，惟長春社早前發現，鄰近河套區的蠔殼圍一帶至少10處土地遭到填塘、填土等破壞，涉及面積多達22公頃，超過一個維園，當中逾八成更位處濕地保育區，亦即有機會被劃入濕地保育公園範圍，批評規劃署選擇性發出「恢復原狀通知書」，亦輕易「收貨」，批評執管工作形同虛設，土地破壞的情況幾乎無改善。

規劃署回覆查詢時指，當局今年內已就蠔殼圍一帶數個涉及違例填塘及填土作業執法，強調是經過視察，信納土地擁有人已執行通知書的規定，強調會繼續監察有關地點的情況。

環保署則表示，過去一年，共接獲11宗有關蠔殼圍一帶進行填泥的投訴，共發出6封警告信、10次口頭警告，並在今年8月票控馬草壟路「南屋仔」營地和餐廳，罰款對方8,000元。該署又確認，蠔殼圍去年9月因傾倒建築廢料情況嚴重而被列入黑名單，及後已被恢後原狀，故今年中已將之從名單剔走。



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長春社調查發現，蠔殼圍至少10處土地被破壞，全部位於生態敏感地區，當中86%涉及濕地保育區，規劃署至今僅對其中6宗個案執法，包括發出「強制執行通知書」，要求土地擁有人、佔用人或負責人中止違例發展行為。

僅得注意的是，當中僅四處獲發「恢復原狀通知書」，即要求土地負責人修復已被破壞的土地，亦即其餘的土地即使被破壞，亦不用「負責任」回復原狀。長春社翻查規劃署的資料，發現料壆村以北的土地（見另稿），要求恢復原狀的標示位置，僅佔被破壞的地點的14%，而復修後狀況幾乎無改善，建築廢料仍散落一地，批評執管形同虛設。

（規劃署）發得出強制執行通知書，其實已經意味住呢度有一啲違規行為，你就應該全部都要恢復返，甚至你有破壞就要恢復返，就唔係應該咁樣斬件咁樣……見嗰度破壞就補返嗰度，唔係見嗰度有個窿就填返個窿，唔係我哋想要或者期望保育嗰個地方需要做嘅嘢。 長春社公共事務主任周藹銓

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濕地緩衝區、綠化帶放洗手間、按摩池

另外，警方落馬洲行動基地以東，佔地約3.24公頃的受破壞土地，位處濕地緩衝區和綠化地帶。長春社去年底發現，該處被放置疑似洗手間和按摩池等，亦曾鋪草皮，並從路邊擴闊魚塘的塘壆，疑似發展為新的露營營地。

當局去年底發出「強制執行通知書」，再在今年5月發出「完成規定事項通知書」，亦即對土地破壞改善的情況「收貨」，但過程中卻無發出「恢復原狀通知書」，亦即毋須修復涉事土地。

建築廢料倒魚塘

惟長春社今年8月再到該處視察，卻發現土地負責人僅將拆卸的建築廢料倒入魚塘內，部地土地更以石屎裝上磁磚，批評情況極不理想，憂慮是開壞先例，讓土地持有人在收地前作出「既定事實」，變相容許「先破壞，後發展」。

我哋覺得積極保育，唔一定純粹係講有幾多保育計劃，基本嘅執管、執法你都要做好，咁你先可以有啲成效出嚟。你一邊喺度保育，一邊喺度保壞，其實分分鐘抵消咗你保育嘅成效。 長春社公共事務主任周藹銓

長春社調查發現，蠔殼圍一帶至少10處生態敏感地被破壞。（林穎嫺攝）

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規劃署回覆查詢時指，上述位於料壆村以北、落馬洲行動基地以東、馬草壟路「南屋仔」等4處違例個案，主要涉及填土／填塘或作營地用途等違例發展，當局已於去年9月至今年6月期間，到相關場地視察和跟進，同時就個案徵詢漁農自然護理署等部門的意見。

對於被批評執法過份寬鬆，在個案近乎未還原的情況下仍然「收貨」，當局指，規劃事務監督信納有關個案的相關通知書所規定的事項已獲履行，故當局已於5至8月對這些個案發出「完成規定事項通知書」。

長春社發現蠔殼圍至少10處土地被破壞，合共佔地22公頃，當中86%為濕地保育區。（長春社提供）

其他蠔殼圍土地被破壞情況



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至於警方落馬洲行動基地以東的個案，規劃署則指，該署主要涉及填土及填塘違例發展，認為土地擁有人及負責人在接獲「強制執行通知書」後，已立即停止違例填塘填土工程，並隨即進行修復塘壆及還原土地的工作，而規劃事務監督認為該場地的塘壆及有關土地已修復，故未有發出「恢復原狀通知書」。

規劃署：已用無人機監察是否有違例發展

規劃署強調，除定期實地視察馬草壟及蠔殼圍等保育地區，亦有透過無人機監測這些地區有否違例發展，又透露去年初至今，已就有關地點數個涉及違例填塘及填土作業作出執管行動，若有關通知書期限後未有按規定辦理，將會考慮進一步執行管制及檢控行動。

另外，環保署則表示，去年10月至今，共接獲11宗有關蠔殼圍一帶進行填泥的投訴，期間曾派員巡查逾100次，並發現有私人魚塘塘壆及附近位置有進行工程的跡象，部份超出合理塘壆維修範圍，正調查有關個案有否違反《廢物處置條例》或其他環保法例。

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環保署續指，過去一年，就蠔殼圍一帶的工程活動共發出6封警告信及作出10次口頭警告，而馬草壟路「南屋仔」則無許可下進行建築工程，違反《環境影響評估條例》，被罰款8,000元。

該署又指，蠔殼圍一帶曾被納入被指是「黑名單」的「需予優先處理私人土地堆填地點（惰性拆建物料）」名單，但跨部門小組今年中檢討名單時，認為該地點已被恢復原狀，故將之從名單上剔除，但強調會持續檢視有關地段的情況，以判斷是否要將蠔殼圍重新納入黑名單。

環境局：濕地保育公園可能重新劃界

至於濕地保育公園的最終劃界定案，環境及生態局則表示，漁護署已於上月就計劃展開可行性研究，以調查魚塘和濕地的規劃、土地用途及管理事宜，以及生態狀況等方面進行基線調查，預料報告最快明年底出爐，但預告或會重新劃界。

當局續指，濕地公園的具體位置及範圍和現時的生態狀況仍有待確定，故政府現時並沒有就有關修復土地涉及的財政支出作初步估算。