0+3｜檢疫酒店原定10月底結束　政府須「包底」30日最多付逾2億

入境檢疫「0+3」今日（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，這個維持近兩年的安排終於走進歷史。

不過，第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束，據了解，政府按合約要向參加酒店在未來一個月支付「包底」費用，只要相酒店入住率不足一半便會受惠。按《香港01》粗略估算，若所有參加計劃的檢疫酒店入住率，接下來30日均不足50%，以每個房間每日上限600元、入住率為零計算，政府合共要向參與的酒店最多支付逾2億元。

香港酒店業主聯會呼籲政府盡快制定通關時間表，讓業界可提早做好準備，否則酒店的人手將難以應付突然轉變成「0+0」時大批來港人潮。



▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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政府須「包底」30日 入住率不足五成即受惠

有酒店業界人士透露，政府與檢疫酒店的合約中，有條款列明若計劃煞停，「包底」限期便由政府公布日起計30日。換言之，政府於9月23日公布放寬「0+3」的措施，包底限期便會直至10月23日。只要參加檢疫酒店計劃的酒店，未來一個月入住率不足五成，便會受惠。

至於包底的計算方法，若酒店的入住率僅三成，政府則需補貼兩成人住率包底費，即入住率愈貼近五成，可領取補貼的金額愈低；反之若入住率為零，則可取得最多的金額。政府將每日以房價的七成，或以上限600元作補貼。

若入住率為零 政府每日「包底」達708萬元

政府本月13日曾公布，連同新加入以及早前因不同原因提前解約的酒店，參與第八輪計劃的檢疫酒店有62間，共提供約23,600個房間。若該批酒店的入住率，接下來一個月均為零，並以上限600元作計算，政府每日「包底」一半房間的費用，為708萬元，30日合共約2.1億元。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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酒店推優惠留港人Staycation

香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，雖然由今早開始，受影響檢疫酒店可重新開始接待顧客，但仍需時間維修及消毒，提高參加Staycation顧客的信心，因此酒店房並非即時可開放。同時，不少檢疫酒店以商務客為主，可預期放寬至「0+0」前，入住率將維持較低水平。

陳媛妍亦坦言，指定檢疫酒店制度取消後，整體房間需求量大跌，業界經營變得困難，有可能需要調整人手或裁員，因此將收集會員意見再向當局反映。她並提到港人已準備出外旅遊，Staycation的顧客量可預見大幅減少，惟現時機票價格飆升，因此業界或配合消費券，推出餐飲或入住優惠吸引顧客。

業界料退款手續需時逾一個月

至於退款方面，由於涉及銀行及旅行社，她透露早前由「7+0」改為「3+4」的退款手續仍未完成，預料今次放寬的退款需時一個月，甚至更長時間，呼籲已付款人士「畀少少耐性要再等等」。

▼第八輪檢疫酒店價格▼



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酒店已訂購防疫物資 業界促政府提供補償

有參加檢疫酒店計劃、不願透露姓名的酒店高層強調「我哋有功都有勞」，期望政府可為檢疫酒店提供補償。他解釋，檢疫酒店已準備人手至10月底，亦已預訂大量防疫物資、保護衣及器材等，惟政府突然放寬至「0+3」，上述支出將付諸東流：「檢疫酒店呢兩年都鞠躬盡瘁做好任務，其實政府應該畀啲加許我哋。」

去年聶德權稱「包底」以上限600元計算

翻查資料，前任公務員事務局局長聶德權，曾在去年1月接受訪問時表示，若隔離酒店的入住率不足50%，政府將「包底」50%入住率，並以房價的七成或每間房是上限600元作計算。至於最新的計算方式，《香港01》正向當局查詢，暫未有回覆。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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促政府制定「0+0」通關時間表 便利酒店安排人手應對

陳媛妍促請政府，盡快制定通關時間表，讓業界可提早做好準備，重新招聘人手，否則突然放寬至「0+0」，酒店的人手將難以應付大量旅客來港。

此外，她認為內地市場，亦是酒店的主要收入來源，期望中港兩地通關盡快有進展。她並認為業界近兩年提供檢疫酒店，為政府帶來貢獻，期望可在目前的艱難時期，提供補貼紓困。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼

