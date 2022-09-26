大專生藏爆炸品被拘留　舊同學探訪時著刪電郵　2人囚10及4個月

一名大專生涉管有爆炸品被捕，還柙多月後獲保釋。而他涉於還柙期間，叫兩名探訪的中學同學幫他刪除帳戶資料。3人被控串謀妨礙司法公正等罪，經審訊後，大專生和一名無業的舊同學罪成，另一名舊同學則脫罪。法官今（28日）判刑時指，被告的行為圖阻警方調查，但接納他們沒有預謀犯案，終判涉及3罪的大專生監禁10個月，無業的舊同學則判囚4個月。



一名被告審訊後罪名不成立

被告鄺偉邦（21歲，副學士學生）及黃俊燁（21歲，無業）。被裁定一項串謀妨礙司法公正罪，指他們在2020年2月3日，在壁屋監獄達成協議，刪除兩個互聯網戶口，及一個手提電話號碼的資訊。其中余罪名不成立，另兩人罪成，鄺被判囚10個月，黃則被判監4個月。同案另一被告余昕鈺（21歲，區議員黃國桐前助理），經審訊後被裁定罪名不成立。

鄺另被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘時昌迷你倉內管有爆炸品硝化纖維（即火綿）和10個煙霧餅，亦被裁定罪成。

無預謀資料亦未有被刪除

法官判刑時指，涉案爆炸品存放在密封的迷你倉內，若點燃必然會造成更大影響。至於串謀妨礙司法公正的行為，法官指本案多於一人犯案，但沒有證據顯示兩被告有預謀，網上紀錄實際上亦沒有被刪除。

案件編號：DCCC 286/2021