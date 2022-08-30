大專生涉藏煙霧餅兼著同學助刪資料　藏爆炸品及妨礙司法公罪成

大專生涉藏煙霧餅等爆炸品，他被收柙時，又疑叫兩名來探訪的中學同學幫他刪除帳戶資料，3人被控妨礙司法公正等罪。案件早前在區域法院審訊，法官不接納大專生稱爆炸品是用於玩魔術及拍攝用途，亦認為他有在會面中有叫舊同學為他刪除資料，裁定他藏爆炸品及妨礙司法公正罪成。至於他的兩名舊同學，其中1人有罪，另一則脫罪。



黃國桐前助理脫罪

3名被告：鄺偉邦（21歲，副學士學生）、余昕鈺（21歲，區議員黃國桐前助理）及黃俊燁（21歲，無業）。3人被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們在2020年2月3日，在壁屋監獄達成協議，刪除兩個互聯網戶口，及一個手提電話號碼的資訊。其中余罪名不成立，另兩人罪成。

鄺另被控管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘時昌迷你倉內管有爆炸品硝化纖維（即火綿）和10個煙霧餅，被裁定罪成。

次被告余昕鈺(左)，案發時是時任區議員黃國桐的助理，他被裁定妨礙司法公正罪不成立。(資料圖片)

鄺稱用涉案物品製煙霧拍攝效果

案情指，警方發現鄺在迷你倉內存放了防毒面罩過濾器等，又在其儲物櫃內發現10個煙霧餅、硝化纖維、大量化學品、多個防毒面罩及過濾器等。

鄺辯稱煙霧餅用於攝影以製造煙霧效果，化學品則用來做實驗，煙霧餅由淘寶購入，而火綿則用於玩魔術，並稱未有將化學品帶到遊行示威活動。

未見鄺有魔術道具或攝影器材

但法官指，鄺雖聲稱因玩魔術或攝影而需用上該些爆炸品，卻未見他有玩魔術的道具，或攝影器材，也未見他有用煙霧彈做煙霧拍攝的照片或影片，但卻有防毒面罩等用品，認為鄺的說法並不可信，

錄音辨別余的部份存在疑點

至於鄺被捕後在壁屋監獄還柙時，被指曾叫余及黃協議刪除他互聯網帳戶內資料。法官指懲教署提供相關的錄音，可聽到有3把男聲，其中一人據其說話，可辨認出是拘留人士，他並有指示要求刪除資料，故裁定他妨礙司法公正罪成。至於另兩被告，黃曾回應稱明拍鄺的指示，及回應識做，故裁定二人罪成。但錄音中未能辨别余上存在疑點，故裁定余罪名不成立。

鄺的律師求情時稱，鄺只是與來探訪的朋友談天說地時，提及刪除資料，並非深思熟慮的計劃，亦沒有影響到司法公正。代表黃的律師則指，3名被告是同學，當時只是想買食物給鄺，無預料鄺會說這些話，未有證據顯示他有參與社運，亦未見鄺的資料曾被刪除，希望能輕判。

案件編號：DCCC286/2021