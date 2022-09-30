東區醫院成立複合手術室　料首年供107個介入手術　料本月底啟用

醫療科技日新月異，東區醫院成立院內首間複合手術室，提供一站式診斷及治療服務，支援跨專科團隊進行放射介入治療的手術，有助縮短需運送病人到醫院不同樓層做檢查診斷的時間，亦減低運送時的風險。



複合手術室設有機械臂血管造影機，以及公立醫院首部術中電腦掃描造影系統，醫生可實時評估病人狀況，加快推進手術流程。東區醫院料首年能提供107個介入手術程序 ，複合手術室已於9月29日試行第一場腦外科血管手術，並計劃於有本月底正式啟用。



東區醫院成立院內首間複合手術室，提供一站式診斷及治療服務。（李澤彤攝）

港島東醫院聯網外科臨床服務統籌彭佳源表示，以往需要跨專科團隊配合進行的手術，經常需要將病人運送到不同樓層進行放射診斷及手術治療，惟此舉對於情況危急及不穩定的病人而言，每次運輸、過床等步驟均有風險。

跨專科團隊於同一手術室處理病人狀況

東區醫院麻醉科部門主管鄭佩芝指出，以交通意外創傷骨折的病人為例，病人最先會被送到急症室，進行X光造影檢查及電腦掃描造影。若病人情況不穩便需即刻送往手術室，由骨科醫生進行盆骨骨折固定手術。待病情穩定再到深切治療部留醫，若病人病情不穩需被送到急症室進行電腦掃描，然後再運送病人到X光部做血管止血手術，再到深切治療部。

運送病人到不同樓層需要乘坐升降機，創傷病人從急症室運送至X光部電腦掃描則需要半小時。相反，複合手術室擁有一站式治療及診斷服務，病人被送至急症室，進行電腦造影掃描後， 就立刻可送到複合手術室，不同專科醫生會在同一手術室處理病人狀況，減省繁複的運送流程。

術前準備工夫由1小時減至10分鐘

複合手術室內設置機械臂血管造影機及公立醫院首部術中電腦掃描造影系統，能夠實時進行定位導航，評估病人狀況，病及時發現異樣，進行治療。東區醫院矯形及創傷外科（骨科）顧問醫生麥仁傑表示，機械臂血管造影機能夠於10分鐘內得到病人的影像繪圖，術前準備工夫由有望從一小時減至10分鐘，加快推進手術流程。

為準備啟用複合手術室，有關部門正積極為醫護人員進行訓練。東區醫院麻醉科部門運作經理雷慕蓮表示，五名專責護士已協調X光部同事，並了解到新手術室的工作流程。

彭佳源指出，希望複合手術室能夠提升病人安全及臨床服務質素，啟用後首年，即今年第三季至2023年第三季，預計能提供107個介入手術程序 。這些手術程序中，接近一半為血管手術，其餘包括腦神經介入首術、脊椎手術、複雜的創傷手術等。9月29日將於複合手術室試行第一場腦外科血管手術，並有望在本月底正式啟用。